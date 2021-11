È un volto nuovo nel panorama cinematografico italiano, ma Nicolas Maupas sta conquistando un discreto successo. Giovanissimo, anno 1999, il giovane attore è Simone, figlio del personaggio interpretato da Alessandro Gassman nella nuova fiction di Rai 1, Un Professore. Ha già recitato in altre serie tv della Rai e studia recitazione e doppiaggio.

Per un po’ di tempo è stato fidanzato con l’attrice Ludovica Coscione, ma recentemente è tornato single. Ecco chi è Nicolas Maupas e tutto quello che c’è da sapere sull’attore emergente.

Chi è Nicolas Maupas

Nato e cresciuto a Magenta, in provincia di Milano, Nicolas Maupas ha appena 22 anni e sta già conquistando il mondo delle fiction Rai. Sua madre è una giornalista siciliana e suo padre è un grafico di origine francese; anche per questo l’attore parla fluentemente tre lingue: italiano, francese e inglese.

Al momento si è trasferito a Roma per il lavoro, ma studia a Milano presso l’Accademia 09. Qui segue corsi di recitazione e doppiaggio; nonostante il recente successo ottenuto, ha dichiarato di voler continuare a studiare e impegnarsi.

In una recente intervista con Vanity Fair ha rivelato la fine della storia con Ludovica Coscione. La ragazza è a sua volta un’attrice di fiction, e ha recitato anche con Vanessa Incontrada in serie tv come Non dirlo al mio capo, sulla Rai.

Sempre nella stessa intervista, Nicolas Maupas ha parlato del suo passato e del bullismo che ha subìto quand’era più piccolo a causa del suo precedente aspetto fisico. Si è rivelato un ragazzo riservato ma attento alla società che lo circonda, esprimendo anche tutti i suoi sogni per un futuro migliore.

La carriera e gli esordi nelle fiction

L’ultimo successo è arrivato con la fiction Un professore, in onda su Rai 1 da giovedì 11 Novembre. Qui Nicolas Maupas interpreta Simone, figlio del personaggio di Alessandro Gassman. Non si tratta però del suo primo ruolo cinematografico. Il suo esordio infatti è arrivato nel 2019 con la serie tv Mare fuori, la fiction che racconta la vita di un gruppo di ragazzi chiusi in un carcere minorile di Napoli. La fiction ha ottenuto un discreto successo, ed è stata rinnovata per una seconda stagione in onda dal 17 Novembre, in cui tornerà anche Nicolas Maupas. Nel 2020 invece l’abbiamo visto nel cast di Nudes, una produzione sempre Rai che affronta il tema del Revenge Porn, in cui interpretava uno dei protagonisti: Vittorio.

Nella fiction Un Professore recita al fianco di Alessandro Gassman: quest’ultimo è Dante Balestra, un insegnante di filosofia che deve tornare a Roma, sua città d’origine, per riallacciare i rapporti con il figlio. Nicolas Maupas interpreta proprio questo figlio, che ha un rapporto burrascoso con il padre. Non solo: oltre al ritorno del padre fra le mura scolastiche, dovrà affrontare anche problemi sentimentali che riguardano il rapporto con la fidanzata Laura. La fiction si compone si sei episodi, tutti in onda il giovedì sera su Rai 1. Se la programmazione non subirà cambiamenti, l’ultima puntata della serie tv andrà in onda giovedì 16 Dicembre.