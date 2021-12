Un tremendo incidente ha visto protagonista lo chef della Prova del Cuoco Natale Giunta, che ha riportato diversi traumi ed è stato portato in ospedale.

Natale Giunta: l’incidente

Un tremendo incidente ha visto protagonista lo chef Natale Giunta che, mentre si trovava in monopattino, è caduto in strada a causa di una buca.

Lo chef è stato soccorso da alcuni presenti e, a seguire, è stato portato in ospedale e sottoposto a un’operazione d’urgenza. Lui stesso ha aggiornato i fan sulle sue condizioni postando una foto dove si vede il suo volto tumefatto e bendato.

“Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro.

Grazie per come gestite le strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque”, ha scritto lo chef, che al momento dell’incidente si trovava nella zona di piazza Don Sturzo, a Palermo.

Natale Giunta: la caduta in monopattino

Giunta non si sarebbe accorto della buca causata dalle piogge incessanti dei giorni scorsi e sarebbe scivolato a bordo del suo monopattino, riportando diversi traumi e ferite. Alcune persone sul posto gli avrebbero offerto il primo soccorso e avrebbero chiamato l’ambulanza.

Natale Giunta: la solidarietà via social

Nel suo post via social lo chef ha ringraziato chi lo ha soccorso e i medici dell’ospedale che si sono presi cura di lui. In tanti sui social hanno espresso la loro solidarietà allo chef: tra questi anche il dj Claudio Guerrini e molti altri fan, colleghi e amici. “Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi.

Ringrazio Il pronto soccorso del Civico, Ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato.

Grazie Salvo Mularo per avermi sedato”, ha scritto Giunta nel suo post.