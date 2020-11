In manette un 29enne di Napoli per maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il ragazzo aveva percosso la moglie con calci e pugni e, alla vista degli agenti di Polizia intervenuti per difendere la donna, ha aggredito anche loro.

L’uomo aveva precedenti, le violenze andavano avanti da molto tempo.

Napoli, aggredisce moglie e poliziotti

Un 29enne originario di Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia, è stato arrestato questa notte dagli agenti del Commissariato Dante durante un controllo del territorio nel centro storico di Napoli. Il ragazzo aveva picchiato la moglie aggredendola con calci e pugni e quando sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, l’uomo si è scagliato anche contro di loro.

I poliziotti al loro arrivo hanno trovato l’aggressore in evidente stato di agitazione che colpiva la porta di casa, la moglie nel frattempo era riuscita a barricarsi all’interno.

Grazie al supporto di un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, i poliziotti sono riusciti a mettere le manette all’uomo e ad allontanarlo dall’abitazione. La vittima ha poi dichiarato di essere stata percossa prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine ma ha anche detto che le violenze erano iniziate da molto tempo e che ricominciavano sempre per futili motivi.

Le violenze domestiche hanno numeri ancora preoccupanti in Italia, spesso iniziano con minacce e intimidazioni per poi arrivare a vere e proprie percosse. Che sia violenza psicologica o fisica, la vittima non deve in alcun modo subire o rassegnarsi alla violenza. La prima cosa da fare è chiedere aiuto alle Forze dell’Ordine e ai centri antiviolenza che sapranno sostenere le donne in questo difficile percorso.

