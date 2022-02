“My Beauty Routine” di Rowenta: il regalo giusto per San Valentino

Rowenta per San Valentino ci regala una coccola per la nostra pelle. Stiamo parlando della gamma dedicata alla skincare “My beauty routine”. Scopriamo cosa contengono le tre collezioni proposte per l’occasione e suddivise per fasce d’età.

“My Beauty Routine” di Rowenta, un bel regalo per San Valentino

San Valentino è ormai alle porte. Un’ottima scusa per fare un piccolo pensiero alla nostra dolce metà oppure a noi stesse. A tal proposito Rowenta propone tre versioni della sua collezione dedicata alla skincare chiamata “My beauty routine”.

Perché proprio tre? Semplice, il brand ha deciso di suddividere i vari prodotti in base alle esigenze della pelle per ogni fascia d’età. Per facilitarvi nella scelta del prodotto che potrebbe fare più al caso vostro e perché l’amore, così come la cura di noi stesse, merita la giusta attenzione sempre.

Collezione “Stop imperfezioni”

In questa collezione si trovano due prodotti davvero molto utili a prevenire e contrastare tutte quelle piccole ma fastidiose imperfezioni che si presentano sulla pelle dei giovani adulti.

Si tratta per la precisione di una spazzola viso anti-imperfezioni, con testine intercambiabili, da usare quotidianamente per purificare la pelle con una pulizia profonda. Nella stessa collezione si trova anche un massaggiatore per contorno occhi che tramite delicate vibrazioni elimina le tracce di stanchezza dal viso, donando uno sguardo dall’aspetto più fresco e riposato.

Collezione “Pelle da favola”

Con la collezione dedicata alla fascia tra i 30 e i 40 anni, Rowenta si rivolge a chi ha bisogno di mantenere la propria pelle luminosa, compatta e contrastare di conseguenza i primissimi segni evidenti dell’invecchiamento cellulare. Questo set contiene la spazzola viso “Pelle Radiosa” che aiuta a detergere la pelle in profondità e contiene anche il massaggiatore per contorno occhi la cui azione mira ad eliminare le borse sotto gli occhi e attenuare le prime rughe.

Infine, in questa collezione si trova anche il massaggiatore viso “Pelle Tonica” che con il suo massaggio a tre velocità contribuisce a contrastare la comparsa dei segni d’espressione, oltre a favorire un migliore assorbimento della crema viso che siete soliti usare.

Collezione “Effetto lifting”

In questo set dedicato alle pelli più mature Rowenta ha inserito il massaggiatore lifting viso e occhi, ovvero un trattamento completo antietà che aiuta a stimolare la produzione di collagene ed elastina, elementi già presenti nel nostro organismo e molto utili per la salute e la bellezza della nostra pelle.

Questo particolare trattamento ha come risultato contorni del viso più definiti e segni dell’età e dell’affaticamento più attenuati.

Collezione “Silhouette perfetta”

Rowenta pensa anche a coccolare il resto del corpo con questa collezione adatta a tutte le età. All’interno un massaggiatore rimodellante corpo ad alte prestazioni utilizzabile su cosce, glutei, vita e anche braccia. Insomma, come promesso dal brand, sembra essere davvero un toccasana per tutto il corpo!

Questo particolare tool applica un massaggio levigante e drenante, perfetto per contrastare i fastidiosi inestetismi della cellulite e rendere la pelle più tonica anche nelle zone più difficili da raggiungere.