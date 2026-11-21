Una caduta durante un gioco, un'uscita per motivi personali e un rientro nella notte: ecco cosa è successo a Guendalina Tavassi nella Casa del Gf Vip.

Venerdì 20 novembre, nella Casa del GF Vip a Roma, Guendalina Tavassi, 40 anni, è caduta mentre giocava con la coinquilina Giulia Provvedi. Nel gioco le due sono scivolate a terra e la Tavassi ha sbattuto con forza la nuca. La produzione del Grande fratello Vip, su Canale 5, ha poi comunicato l’uscita momentanea della concorrente.

Subito dopo la caduta la Tavassi si è portata le mani dietro la testa e ha detto agli altri inquilini: “Sono morta, ve lo giuro, la testa”. Il coinquilino Andreas Muller, che si trovava poco distante, l’ha rassicurata: “No, no, si è spaventata, ti ho visto io”. Nei video che circolano sui social la scena si interrompe a questo punto.

L’uscita dalla Casa per motivi personali

Nel corso della giornata la produzione ha fatto sapere sui canali ufficiali che la romana ha lasciato momentaneamente la Casa per “motivi personali”. Non sono stati forniti altri dettagli. Molti hanno ipotizzato che l’uscita fosse legata ad accertamenti medici dopo la caduta, ma non ci sono state conferme ufficiali. Anche Marina La Rosa era tra i coinquilini accorsi dopo l’episodio.

Gli aggiornamenti del compagno Federico Perna

A rompere il silenzio sui social è stato il compagno di Guendalina, Federico Perna, ristoratore romano estraneo al mondo dello spettacolo e legato a lei dal 2021. Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre ha pubblicato una story su Instagram con le prime notizie: “Ragazzi Cuore (il soprannome che ha dato a Guenda, ndr) sta bene, sta facendo degli accertamenti. La situazione è assolutamente sotto controllo, ha preso sicuramente una bella botta, ma è forte”. Perna ha poi precisato di essere in contatto con la produzione e ha invitato a non dare retta ad altre voci: “Vi aggiorno io”. Più tardi, sempre nella notte, è arrivata una seconda story: “Guenda è rientrata nella casa”.

Gli accertamenti sembrano dunque essere andati a buon fine, con il via libera dei sanitari al ritorno in gioco. La Tavassi è tra i finalisti del reality, con la semifinale in programma lunedì 23 novembre e la finale il 30.