Moda minimal: si esce di casa ma senza borsa! Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più di questa nuova tendenza.

Moda minimal: uscire di casa ma senza borsa

Probabilmente per la maggior parte di noi pensare di uscire di casa senza la borsa è assolutamente impensabile ma, se in realtà non fosse una cosa così “da pazzi”? Da qualche tempo si va sempre di più verso una moda minimal e, secondo le ultime tendenze, l’uscire di casa senza la borsa sta diventando una cosa sempre più comune. Uno dei motivi per cui questo nuovo trend sta spopolando è quello che ci sono talmente tanti modelli di borse che alla fine non si sa quale scegliere. Una grande per far stare tutto? E se però è poi scomoda e ingombrante? Una piccola che non da fastidio ma dentro la quale non ci sta quasi nulla? Una appariscente o una sobria? E così via. Insomma, scegliere una borsa non è semplice, e questo è uno dei motivi per cui in molte stanno scegliendo di non comprare affatto una borsa ma uscire di casa senza.

Moda minimal: le borse ci servono veramente?

Come abbiamo appena visto, la moda minimal sta sempre più prendendo piede. Oggi è di tendenza uscire di casa senza la borsa. E’ possibile? La risposta è senza dubbio sì. Se ci pensate quante volte in realtà ci portiamo dietro cose che non ci servono? Quante volte le uniche due cose che ci occorrono sono smartphone e carta di credito? Perché quindi non stare più comode e libere uscendo di casa senza la borsa? Soprattutto nelle stagioni fredde, dove abbiamo piumini e cappotti che possono tranquillamente contenere cellulare e carta di credito, uscire di casa senza la borsa è molto più fattibile. In borsa noi donne teniamo un pò di tutto, tra trucchi e accessori vari ma, ci servono sempre? Quante volte li usiamo veramente? Tutto questo ha portato diverse persone a decidere di uscire di casa molto spesso senza la borsa e, a quanto pare, ne sono state molto contente. Ovvio, non è una cosa che si può fare sempre però, quando dovete uscire per poco tempo e sapete che non vi servirà nulla di ciò che solitamente avete in borsa, provate a uscire di casa senza, in quanto il no bag può essere davvero liberatorio, anche solo per qualche momento!

Moda minimal: anche le celeb escono di casa senza borsa

Ebbene sì, anche diverse celeb sono state avvistate senza borsa, prima fra tutti l’attrice Zendaya che, più volte, è stata vista senza appunto indossare una borsa. Ma anche Gigi Hadid o Lily-Rose Deep escono spesso senza portarsi dietro la borsa, a testimonianza di quanto appunto sia possibile e, liberatorio, uscire di casa senza la borsa. Come detto non sempre è possibile e le borse sono senza dubbio una grandissima invenzione, però perché ogni tanto non provare a fare a meno di questo accessorio per sentirsi più libere?

Quindi, siete o non siete pronte a fare una prova?