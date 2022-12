Vestito in velluto più chic per brillare a Capodanno: come indossarlo

Il conto alla rovescia al Capodanno è partito. Dopo i pranzi e le cene di Natale è tempo di pensare al look per l’ultima notte dell’anno. Per brindare con stile al 2023, sempre più vicino, il vestito di velluto è un must have assoluto.

Sfoggiandolo si brillerà in questa notte tanto attesa, in cui si fa il punto su quanto raggiunto negli ultimi 12 mesi, con uno sguardo rivolto ai propositi per l’anno nuovo.

Tra una lista delle cose da fare, tra ritorni in palestra, diete e nuovi progetti, il 31 dicembre rappresenta un po’ per tutti una chiusura di un ciclo e al contempo l’inizio di un nuovo capitolo. Per dargli il benvenuto con stile il velluto è un evergreen intramontabile.

Velluto mania: il trend dell’inverno

Questo tessuto si contraddistingue, infatti, per un’eleganza senza tempo. Dalla morbida raffinatezza, è andato di moda per anni e in questa stagione invernale torna alla ribalta, collocandosi tra le tendenze forti del momento. Declinato in pantaloni, body femminili, borse e scarpe, è scelto da innumerevoli stilisti: non a caso brand luxury e catene low cost propongono nelle loro collezioni autunno/inverno 2022-23 un tripudio di capi in velluto.

E in questo periodo di festa, in particolare, sono sfornati vestiti in velluto di ogni tipo, per soddisfare qualsiasi gusto.

Il 2022 si chiude con una vera e propria mania per gli abiti in velluto, con cui creare look chic e al contempo caldi – visto la pesantezza di questo tessuto – perfetti per Capodanno, sia che lo si passi in casa con amici o al ristorante, ma anche se si festeggia in piazza.

Vestito in velluto più chic per brillare a Capodanno: come indossarlo

Per quanto riguarda le diverse tipologie di abito, una scelta al passo dello stile è il modello slipdress in velluto, emblema della classe più sofisticata. Questo capo permette di catalizzare l’attenzione in ogni contesto, assicurandosi un outfit di successo. Caratterizzato da spalline sottili e spacco laterale, di solito lungo alle caviglie, il suo taglio lo rende un abito ideale per la notte di Capodanno.

Per quanto riguarda gli abbinamenti chi ama uno stile elegante lo potrà sfoggiare con un paio di tacchi gioiello, creando un abbinamento molto fine. Chi è patito, invece, di un mood più rock potrà indossarlo con un paio di anfibi, dando vita a un gioco di contrasti contemporaneo. Le appassionate degli outfit parisienne saranno rapite dall’accostamento di questo abito a un blazer dalle spalline importanti, per creare un look dal sapore vintage.

Se si vuole osare si può abbinare il vestito in velluto con uno scintillante paio di stivali in oro, puntando tutto su un look etereo e super chic.

In fatto di colori, ci si può affidare al classico slipdress in velluto nero, emblema dell’eleganza, oppure giocare con modelli tinti in rosso, verdone, argento oppure champagne, in perfetto mood festivo.

A completare il look poi, gli accessori: sì a collane, bracciali e orecchini tempestati di brillantini, con cui far risplendere ancora di più il proprio abito in velluto. Da non dimenticare poi il dettaglio della borsa, da scegliere in un modello mini e gioiello per dare un quid in più al tutto.

Con un outfit del genere, si saluterà il 2022 al meglio, inaugurando il nuovo anno nel segno del glamour, con la giusta grinta per affrontare il 2023.