Avril Lavigne si sposa…di nuovo! Il fidanzato si fa chiamare Mod Sun e l’amore tra i due sarebbe scoccato nel 2020. Ma scopriamo qualcosa di più sulla vita e la carriera dell’uomo che ha fatto tornare a battere il cuore dell’ex “skater girl”.

Mod Sun: chi è il fidanzato di Avril Lavigne

Il suo vero nome è Derek Smith, ma è conosciuto dai fan come Mod Sun e non è solo un cantautore e un musicista rock, ma è anche un poeta! Mod Sun nasce a Bloomington il 10 marzo 1987, sotto il segno dei Pesci. Sulla sua vita prima di diventare un personaggio noto non si sa molto, se non che i suoi genitori hanno divorziato quando lui era ancora piccolo, abbiamo però alcune informazioni per quanto riguarda la sua carriera e, ovviamente, al suo incontro con quella che a breve diventerà sua moglie.

La carriera tra musica e poesia

Mod Sun entra nel mondo della musica in qualità di batterista dei Four Letter Lie e degli Scary Kids Scaring Kids e dal 2011 intraprende la carriera da solista nel corso della quale pubblica tre album e dà vita a numerosi altri progetti e collaborazioni con altri artisti tra cui appunto Avril Lavigne e Machine Gun Kelly.

Il cantautore, nel 2012, pubblica anche un’autobiografia dal titolo Did I Ever Wake Up e due raccolte di poesie che firma con lo pseudonimo di Mod Sun, con cui appunto inizia a farsi conoscere. Le due raccolte di poesie si chiamano My Dear Pink, del 2015 e So Long Los Angeles, del 2018.

Vita privata e curiosità

Mod Sun ha chiesto ad Avril Lavigne di sposarlo con una romantica proposta a Parigi, sotto la Tour Eiffel e con un anello con un diamante a forma di cuore. Per lui si tratta del primo matrimonio, per lei invece sarebbe il terzo. I due si sono conosciuti nel 2020 e l’occasione è stata la collaborazione per l’album della Lavigne, Love Sux.

Prima di Avril Lavigne, Mod Sun avrebbe avuto una relazione con la cantante Demi Lovato e una con l’attrice Bella Thorne che ormai dai 2019 è fidanzata con il cantante italiano Benjamin Mascolo dell’ex duo musicale Benji&Fede.