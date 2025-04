Un cuore in cerca di amore

Miriana Trevisan, nota showgirl e ex velina, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla vita sentimentale in un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’. A 53 anni, la Trevisan si definisce single e lontana dalle storielle passeggere, affermando di vivere in una sorta di castità, pur ammettendo di avere desideri come chiunque altro. La sua sincerità ha colpito molti, rivelando una donna che, nonostante le delusioni, continua a sognare un amore autentico.

Il passato e le delusioni amorose

Nel corso della sua vita, Miriana ha affrontato diverse delusioni. È stata sposata con il cantante Pago, dal quale ha avuto un figlio, Nicola, di 15 anni. Oggi, i due si considerano amici, ma la Trevisan non nasconde le ferite del passato. Ha confessato di essere stata tradita da ex compagni e di aver vissuto momenti difficili, sottolineando che la bellezza non è sufficiente a garantire la fedeltà in una relazione. “La bellezza non regge, in amore”, ha dichiarato, citando l’esempio di Belen Rodriguez, che ha vissuto esperienze simili.

Il sogno di un principe azzurro

Miriana non ha mai smesso di credere nell’amore e ha descritto il suo ideale di “principe azzurro”: un uomo elegante, colto e con una certa maturità. “Non troppo giovane, dai 45 in su”, ha specificato, aggiungendo che l’intelligenza è fondamentale per non annoiarsi. La Trevisan ha anche riflettuto sulla sua tendenza a idealizzare le relazioni, ammettendo di aver spesso seguito illusioni piuttosto che realtà concrete. “Avrei dovuto avere più consapevolezza della meraviglia che sono”, ha affermato, mostrando una nuova consapevolezza di sé.

Un legame speciale con il padre di suo figlio

Nonostante le difficoltà, Miriana ha trovato un equilibrio nella sua vita attuale. Il rapporto con Pago è evoluto in una profonda amicizia, tanto che la Trevisan lo considera come un fratello. “Siamo come fratelli”, ha detto, evidenziando come, nonostante le sfide, siano riusciti a costruire un legame solido. Questa nuova fase della loro vita dimostra che, anche dopo una separazione, è possibile mantenere un rapporto sano e rispettoso, soprattutto quando ci sono dei figli coinvolti.