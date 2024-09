Mindfulness: pochi esercizi che fanno la differenza

La mindfulness è un tipo di meditazione che aiuta tantissimo per alleviare lo stress, l’ansia e aiutare a rilassarsi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcuni esercizi utili da fare che possono davvero fare la differenza.

Mindfulness: che cos’è?

La maggior parte di noi vive una vita super frenetica fatta di mille impegni e spesso anche di tanti problemi da risolvere. Lo stress e l’ansia sono infatti molto più elevati rispetto al passato e oggi tantissime persone ne soffrono. Un modo per ridurre l’ansia e lo stress è la meditazione, pratica che, se eseguita in maniera corretta e consapevole, può davvero fare miracoli. La mindfulness è un tipo di meditazione che consiste nel portare l’attenzione e la consapevolezza al momento presente. E’ la pratica meditativa buddista che ormai viene praticata tantissimo anche nel nostro Paese. L’obiettivo della mindfulness non è solo quello di focalizzarsi sul presente ma è anche quello di entrare in controllo di tutti i pensieri e le sensazioni negative al fine che esse non ci creino più sofferenza. In poche parole la mindfulness mira a un benessere di tipo psichico e fisico.

Mindfulness: bastano anche dieci minuti al giorno

A breve andremo a vedere insieme alcuni esercizi di mindfulness che possono davvero fare la differenza nella vostra vita, ma prima soffermiamoci un attimo sull’importanza di questa pratica. Anche diversi studi hanno dimostrato che anche solo dieci minuti al giorno di mindfulness possono cambiare le nostre vite. Sia chiaro, la mindfulness, come la meditazione, va fatta nel modo corretto e soprattutto con regolarità, altrimenti gli effetti saranno pressoché nulli. Meditare fa bene alla mente ma anche al fisico, è una pratica importante che permette di svuotare la mente, di rilassarsi, di concentrarsi sul qui e ora, che è l’unico momento su cui noi abbiamo realmente il controllo. Oggi pensiamo troppo al passato e al futuro, ma è il presente ciò che conta davvero. Andiamo ora a vedere qualche esercizio.

Mindfulness: pochi esercizi che fanno la differenza

Vediamo insieme alcuni esercizi di mindfulness che possono davvero fare la differenza: