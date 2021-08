Microcamera spia: gli utilizzi e il miglior modello

In questi tempi in cui si ha poca fiducia nel mondo circostante e si teme per la propria proprietà, è bene iniziare a proteggere la casa con i dispositivi adatti. Uno dei migliori è sicuramente la microcamera spia che, pur essendo molto piccola, permette di registrare quello che accade e stare al sicuro.

Cerchiamo meglio di capire di cosa si tratta e come funziona.

Microcamera spia

Con questo termine si fa riferimento a dei dispositivi molto piccoli e di conseguenza facili da nascondere. Essendo la microcamera spia molto piccola, proprio come dice il nome, si possono nascondere ovunque senza pericolo di essere viste da terze persone. Nonostante le dimensioni compatte, è sicuramente un dispositivo che registra e archivia le varie attività criminali e molto altro.

Si mimetizzano perfettamente con l’ambiente e si possono usare ovunque: dalla casa al lavoro.

Hanno l’aspetto di oggetti comuni che si trovano in ogni casa e sono molto piccole proprio perché si possono nascondere negli angoli più nascosti e bui. Per quanto riguarda il design, possono avere la forma di dischi o di cubi molto piccoli, quindi ancora meno visibili dagli occhi altrui.

Vi sono modelli che hanno la forma di oggetti molto comuni, come sotto bicchieri, chiavette USB, penne, sveglie oppure orologi.

Sono dotate di led a infrarossi per consentire una ottima e buona visibilità durante la notte. Si compongono, come le normali telecamere, di un obiettivo che registra un segnale video e alcune hanno un microfono in modo da registrare il segnale sonoro.

Possono trasmettere un video direttamente sulla scheda di memoria, ma anche trasmettere il segnale se agganciato a una rete wi-fi. Devono essere nascoste ed è importante trovare la giusta posizione in modo che possano dare ottimi risultati.

Microcamera spia: utilizzi

Sono dei modelli di microcamera spia molto piccole e compatte difficili da riconoscere proprio per le loro dimensioni ridotte. Sono dispositivi ottimali se si vuole cogliere qualcuno al momento di un fatto o episodio. Nonostante siano molto piccole, permettono di avere tantissimi utilizzi. La tecnologia negli ultimi anni le ha rese in grado di registrare video ad alta risoluzione con dettagli che sono nitidi, anche senza la luce.

Ha vari sensori di movimento e visione notturna. Come dice il nome, la microcamera spia è un dispositivo atto a spiare, ma permettono anche di catturare video, audio, immagini, ecc., in modo discreto senza farsi riconoscere dal momento che sono molto facili da nascondere proprio per via del fatto che siano molto piccole e compatte.

Si possono salvare i dati di quanto registrato sia su una memoria interna, ma anche una scheda di memoria esterna oppure in remoto grazie al collegamento wireless. È possibile usarle in vari ambienti, a cominciare dalla casa, magari per osservare se il bambino mangia i biscotti di nascosto oppure se fa i compiti e si dedica allo studio.

Sono utili in casa per proteggere la propria proprietà a seguito di un furto riuscendo a cogliere il colpevole in flagrante. La microcamera spia si usa anche in altri ambiti, come gli uffici, le fabbriche o altri posti di lavoro. Si può posizionarla in posti alti in modo da avere la giusta visuale su quanto sta accadendo. Si possono usare premendo un pulsante e sono molto facili da utilizzare.

