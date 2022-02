Michele Franzese Moda è la prima boutique di alta moda, di origine partenopea, che vende online, sia in Italia che all’estero, prodotti di prima qualità, progettati e realizzati da professionisti che, nel loro lavoro, si impegnano con amore e passione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, la boutique italiana più prestigiosa nel mondo.

Michele Franzese: uomo

Fondata dall’omonimo imprenditore, Michele Franzese, nel 1992, a Sant’Anastasia, vicino Napoli, che ha saputo concretizzare le sue passioni, le sue ambizioni e il sogno di realizzare abbigliamento, calzature, profumi, borse e accessori vari di alta moda, Michele Franzese Moda, oggi, è la prima boutique di alta moda italiana, che vende sul territorio e all’estero, anche online.

La sezione uomo che, a sua volta, presenta le differenti sotto categorie, propone prodotti di alta qualità, sviluppati dai brand più prestigiosi, presentati dettagliatamente, affinché trovare informazioni sul colore, la qualità e la tipologia del materiale impiegati per la realizzazione del singolo prodotto, le misure che è importante conoscere prima di ogni acquisto e la descrizione del modello



Per visualizzare tutte le promozioni e i capi di abbigliamento da uomo si può visitare il sito ufficiale cliccando qui

Michele Franzese: donna

Il sito, che si divide in categorie (uomo, donna, bambini, saldi e brand), dispone di un programma fedeltà e una guida alle taglie, tra le altre cose, per agevolare gli acquisti da parte della sua numerosa clientela, sia italiana che straniera, di un servizio clienti attivo durante tutta la settimana, secondo orari e canali di contatto prestabiliti, una newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle novità, saldi imperdibili, modalità di pagamento multiple e possibilità di reso semplificate.

La sezione donna, esattamente come per la sezione uomo, presenta sottocategorie specifiche, affinché la cliente possa scegliere con maggiore facilità nella sezione scarpe, borse, accessori, top brands, saldi e nuovi arrivi, giusto per citare qualche esempio tra le tantissime possibilità.

Burberry, Amina Muaddi, Alyx, Alexander McQueen, Paco Rabanne sono solo alcuni dei nomi più prestigiosi che si trovano nella categoria donna. Per visualizzare

Michele Franzese: accessori

Berretti, cappelli, fascia smoking, cravatte, papillon, sciarpe, cinture, portamonete, portacarte, portafogli e occhiali da sole sono solo alcuni degli accessori, di alta moda, prodotti dalle marche più prestigiose e famose nel mondo, disponibili su Michele Franzese Moda. Anche in questo caso, sarà possibile scegliere sulla base dei propri gusti personali, per quanto riguarda la marca, il modello dell’accessorio selezionato, il materiale impiegato per la sua realizzazione e molto altro ancora.

Chi ama i marchi di alta moda non può che fare riferimento a Michele Franzese Moda, che sia un uomo o una donna, che sia alla ricerca di scarpe, borse o abbigliamento, affinché trovare prima qualità, lusso, convenienza e prestigio. Michele Franzese Moda riflette la moda di lusso del momento, dispone di un team esperto e competente e materiali pregiati.

L’azienda, presente sul territorio nazionale, è presente da ben cinque anni online, affinché ogni cliente amante del lusso abbia la possibilità di acquistare prodotti pregiati e di primissima qualità. Tale possibilità, in riferimento sia alla clientela italiana e sia alla clientela internazionale, ha garantito a Michele Franzese Moda di avere quella caratteristica in più, necessaria, affinché proprio tutti possano acquistare e sfoggiare l’alta moda italiana, che sia per un vestito, una borsa, dei gioielli e molto altro ancora.

Per visualizzare tutte le promozioni e i capi di abbigliamento consigliamo di visitare il sito ufficiale cliccando qui