Tra i must have per il prossimo autunno/inverno 2022 c’è anche una particolare versione della Tod’s Di Bag, la borsa preferita niente poco di meno che di Lady Diana, che oltre ad essere ricordata come la principessa del Galles è ricordata anche per essere stata una delle icone storicamente più amate dal mondo della moda.

Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamola insieme in questo articolo.

Le maxi borse personalizzate Tod’s per il prossimo inverno

La borsa, si sa, è quel tipo di accessorio a cui una donna non può proprio rinunciare e fortunatamente non è più un tabù neanche per gli uomini. Lo sanno bene le Maisons che durante le settimane della moda più attese al mondo hanno già mostrato le proprie idee di borse di tendenza per l’autunno/inverno 2022.

Nelle le sfilate andate in scena durante Milano Fashion Week 2022, per esempio, tra gli accessori che più hanno attirato l’attenzione, come abbiamo detto, c’è stata anche la Tod’s Di Bag, uno dei pezzi più iconici del brand rivisitato per l’occasione e per essere sempre al passo con i tempi. Ecco come è stata presentata.

Il passato che guarda al futuro

Sulla passerella di Tod’s hanno sfilato capi ed accessori minimal ma contemporanei in pieno stile del brand, come appunto la Tod’s Di Bag riproposta in versione maxi e con la possibilità di essere personalizzata. È stato proprio Walter Chiapponi, direttore artistico del brand, a ripensare l’iconica borsa. A differenza di quella sfoggiata da Lady Diana, caratterizzata dalla forma squadrata che le dava un aspetto tanto semplice quanto chic e dalle dimensioni abbastanza contenute, quella di tendenza per le prossime stagioni è decisamente più grande, ovviamente capiente e oltre ai colori più classici è disponibile anche nei colori più accesi, come il giallo.

Un’altra differenza che la rende più moderna, come abbiamo accennato, è anche la possibilità di personalizzarla con il proprio nome o una parola a nostra scelta. A sfoggiare le nuove Tos’s Di Bag non potevano che essere le modelle più famose del momento come le sorelle Gigi e Bella Hadid e Adut Akech richiestissime da tantissimi brand.

Una borsa per omaggiare Lady D

Questa comunque non è la prima volta che la Tod’s Di Bag subisce delle variazioni. La prima risale al 2019, quando il brand ha voluto proprio omaggiare l’amatissima Lady Diana creando nuove versioni dello stesso modello.

Per quell’occasione la borsa preferita dalla principessa del popolo venne riproposta in diversi materiali e forme, come quella a bauletto disponibile in pelle pregiata di pitone sui toni del rosa o più semplice in blu scuro.