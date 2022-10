Mauro Icardi si è lasciato andare ad un lungo sfogo social contro Wanda Nara. Stando a quanto sostiene il calciatore, il rapporto della moglie con il rapper L-Gante starebbe facendo soffrire molto i figli, ma sarebbe solo “una mossa di stampa“.

Mauro Icardi contro Wanda Nara

Con una lunga diretta Instagram, Mauro Icardi ha finalmente rotto il silenzio sul suo rapporto con Wanda Nara. Stando al suo racconto, la donna lo minaccia da tempo con la separazione, ma poi non arriva mai a farlo. Per quanto riguarda il rapporto con il rapper L-Gante, il calciatore ha sottolineato che i figli stanno soffrendo molto per questa cosa, ma ha ribadito che si tratta solo di “una mossa di stampa” da parte di Wanda.

Icardi ha dichiarato:

“Valentino (il figlio più grande avuto da Lopez, ndr) ha chiamato la madre per dirle cosa prova: che se continua con questo comportamento, loro stessi dovranno andarsene. Valentino ha già 14 anni, lui e i suoi fratelli guardano il telegiornale, hanno Instagram, guardano You Tube e ovviamente chiedono lumi su tutto questo di cui si parla. Come ho sempre fatto, io dico loro la verità su tutto. Siamo personaggi pubblici, famosi, che fanno sempre notizia. Vorrei che fosse per altre cose ma purtroppo oggi non è così”.

Lo sfogo di Mauro Icardi

Mauro ha proseguito spiegando che lui sta facendo di tutto per proteggere i quattro figli, non solo le due femminucce che lui ha avuto da Wanda, ma anche i pargoli che lei ha avuto da Maxi Lopez.

Icardi ha sottolineato più volte che la moglie “oggi ha torto” nel suo comportamento pubblico con il rapper L-Gante, ma ha ribadito che il loro rapporto è solo un modo per fare gossip. Wanda, infatti, sta registrando il videoclip della canzone Vos sos adictiva che l’artista ha dedicato a lei. Maurito ha dichiarato:

“Siamo abituati a giocare un po’ con questa cosa. Ma non siamo divorziati. Io la conosco più di chiunque altro, l’ho sempre difesa, ma siamo arrivati a un punto che è indifendibile. È lo zimbello del mondo intero“.

Wanda tornerà in Turchia da lui: parola di Icardi

Icardi ha sottolineato che, a giorni, Wanda tornerà in Turchia da lui e “non ha una casa in affitto“. Pertanto, continueranno a vivere nella stessa casa, con i figli. Il calciatore, però, ha un dubbio: “dopo questa diretta, si arrabbierà e andrà in un hotel“. Mauro ha concluso:

“I figli sono molto arrabbiati con lei, per il suo modo di rendere tutto pubblico. Racconteremo tutto, se è così. (…) Ma ci sono molte cose nel mezzo di cui si potrebbe parlare, chiarire. Ci sono state tante cose che ho messo da parte per un anno intero. (…) Sono stufo delle bugie, delle invenzioni. Wanda chiede la separazione da un anno e non lo fa mai. C’è sempre un ricatto, una minaccia, qualcosa, e non ci separiamo mai. Si è creato un clima strano dopo quello che è successo l’anno scorso (il flirt con Eugenia China Suàrez, ndr). Ma lei sa la verità su come è andata”.

Prima di mettere fine alla diretta, Icardi ha sottolineato che Wanda non può essere incinta del rapper a causa di qualcosa che è accaduto durante l’ultimo parto.