Napoletano nell’anima ma non nel DNA, insieme all’attrice portoghese Maria de Medeiros, Mauro Gioia è l’ideatore di Ossessione napoletana, uno spettacolo musicale che vede la stessa de Medeiros interpretare le canzoni partenopee. Ecco tutto quello che sappiamo sul cantante e comico opsite da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno.

Nella stessa puntata anche lo scrittore Crocifisso Dentello.

Mauro Gioia: chi è, carriera e spettacolo

Sulla vita di Mauro Gioia prima di diventare il personaggio che conosciamo oggi non sappiamo molto. Tutte le informazioni che abbiamo sulla sua biografia e la sua infanzia riguardano il luogo, la data di nascita e i suoi studi. Mauro Gioia è infatti nato il 4 maggio del 1966 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano ed è del segno zodiacale del Toro.

Prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo ha conseguito il diploma di decoratore alle Belle Arti. Negli anni ’90 va a vivere a Parigi, città natale della moglie, ma da quattro anni si è trasferito a Napoli, per cui ha sempre provato un amore profondo, tanto da considerarsi napoletano e celebrare le sue “origini del cuore” con la propria arte.

La carriera

Nel 1992 Mauro Gioia mette sù lo spettacolo PiedigrottaGioia, un omaggio agli autori napoletani, presentato un anno dopo al festival Les Allumé di Nantes, quell’anno dedicato a Napoli. Nel 2002 suona e canta in lungua francese nel musical Concha bonita di Alfredo Arias e René Ceccatty.

Nel 2008 invece realizza una versione scenica per il Teatro Diana di Napoli e nello stesso anno viene invitato alla Fête de la musique en France per suonare nei giardini del Palais-Royal. Alla fine dell’anno pubblica Rendez-vous a Nino Rota, un disco in cui canta insieme a Catherine Ringer, alla cantante spagnola Martirio, alla texana Sharleeen Spiteri, all’argentina Susana Rinaldi e alla brasiliana Adriana Calcanhotto.

Vita privata e curiosità

Durante la sua permanenza a Parigi Mauro Gioia ha conosciuto la donna che è poi diventata sua moglie. Quello che sappiamo su di lei è che è una giornalista e dirige un mensile femminista dal titolo Causette. Non si sa invece se la coppia abbia dei figli.