Maria de Medeiros attrice e cantante di origini portoghesi nota per la sua partecipazione a Pulp Fiction, il film di Quentin Tarantino, canta canzoni partenopee per lo spettacolo musicale scritto a quattro mani insieme a Mauro Gioia, dal titolo Ossessione napoletana.

Ma scopriamo qualcosa in più sull’artista.

Chi è Maria de Medeiros

All’anagrafe Maria de Medeiros Esteves Victorino D’Almedida, conosciuta semplicemente come Maria de Medeiros, è nata a Lisbona in Portogallo il 19 agosto del 1965, sotto il segno zodiacale del Leone. La sua è una famiglia di artisti. È infatti la figlia dell’attore e compositore António Victorino D’Almeida, molto amato in patria. È la sorella dell’attrice e regista Inês de Medeiros e la sorellastra della violinista e attrice, anche lei, Ana Medeiros, avuta da un’altra relazione del padre.

Maria de Medeiros studia al liceo francese Charles Le Pierre di Lisbona e, finito il liceo, si trasferisce a Parigi per frequentare la National School of Arts and Theatre Techniques. Quasi come guidata dal suo stesso DNA infatti, anche lei decide ben presto di intraprendere la carriera di attrice.

La carriera, dagli esordi al successo

Maria de Medeiros debutta nel mondo della recitazione a soli 17 anni con il film Silvestre di João Cesar Monteiro. Da lì in poi la sua carriera è in ascesa. Attira infatti le attenzioni di Hollywood che nel 1990 la vuole nel cast di Henry&June, insieme a niente poco di meno che Uma Thurman. Nel 1993 la vediamo invece in Uova d’oro con Javier Bardem e Alessandro Gassman. Un anno dopo, nel ’94, è scelta da Quentin Tarantino per Pulp Fiction.

Maria però non si limita solo a recitare davanti all’occhio della cinepresa, ma prende spesso posto alla regia per la realizzazione di alcuni cortometraggi. Suoi sono per esempio Sévérine C. del 1987 e Fragmento II, del 1988.

Vita privata e curiosità

Sulla sua vita privata non abbiamo molte informazioni. Sappiamo però che è sposata con Agustí Camps, anche lui all’interno del mondo dello spettacolo con il ruolo di fonico e da lui ha avuto due figlie: Júlia e Leonor.

In Pulp Fiction Maria de Medeiros ha recitato accanto a Bruce Willis, il celebre attore che si è ritirato recentemente dalle scene a causa dell’afasia che lo ha colpito. Per Quentin Tarantino infatti lei era la fidanzata del pugile Butch Coolidge.

Oltre ad aver preso parte alla realizzazione di Pulp Fiction nel 1994 Maria de Medeiros è stata premiata con la coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia per il film Três irmãos di Teresa Villaverde. Come dicevamo all’inizio dell’articolo, nel 2022 l’attrice debutta anche alla regia italiana con Ossessione napoletana, scritto insieme a Mauro Gioia, la cui prima assoluta è prevista nelle serate di venerdì 8 e sabato 9 aprile.

