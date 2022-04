Tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, per la puntata pomeridiana di giovedì 7 aprile 2022, ci sarà anche lo scrittore Crocifisso Dentello, che grazie al successo ottenuto sui social è riuscito a pubblicare i suoi primi romanzi portando avanti anche l’importantissimo impegno di sensibilizzazione sulla lotta contro i tumori che purtroppo lo riguarda anche da molto vicino.

Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Crocifisso Dentello

Nato a Desio in Brianza il 27 febbraio 1978, Crocifisso Dentello è del segno zodiacale dei Pesci. Figlio di un muratore e di una casalinga di origini siciliane, finite le scuole medie decide di non proseguire con le superiori, portando però avanti gli studi come autodidatta e appassionandosi sempre di più al mondo della letteratura e in modo particolare ad autori come, per citarne alcuni, Pier Paolo Pasolini e Franz Kafka.

Successivamente si avvicina anche al mondo dei social network, in modo particolare a Facebook, dove viene notato non solo dai tantissimi utenti che iniziano a seguirlo ed apprezzarlo, ma anche dallo scrittore Fernando Coratelli, che gli apre di fatto la strada verso il suo primo romanzo.

Dal romanzo d’esordio alla carriera da scrittore

Come dicevamo, a notare Dentello è stato lo scrittore Fernando Coratelli, che lo ha proposto alla casa editrice romana Gaffi. Da qui l’esordio di Crocifisso come scrittore, con il suo primo romanzo Finché dura la colpa, uscito nel 2015. l’opera piace così tanto da diventare un vero e proprio caso editoriale e Crocifisso Dentello viene definito come “l’esordio più atteso dell’anno”.

L’innato talento di Crocifisso attira anche le attenzioni di Elisabetta Sgarbi, che gli propone di scrivere per la sua casa editrice La nave di Teseo. Nel 2017 esce quindi La vita sconosciuta con cui partecipa anche al Premio Comisso. Nel 2022 con la stessa casa editrice Dentello pubblica il suo terzo libro, Tuamore.

Non solo libri nella carriera di Crocifisso Dentello che inizia a scrivere anche per quotidiani. Collabora infatti con la Repubblica e ed è una delle penne della sezione culturale de Il Fatto Quotidiano.

Il tumore della madre

Sulla sua vita privata Dentello sembra essere molto riservato, per questo non si trovano molte informazioni. Sappiamo però che la madre dello scrittore è morta nel novembre del 2020 a causa del cancro ed è proprio a lei che è dedicato il suo terzo romanzo. Tuamore è infatti un memoir dell’amata madre che ha nel titolo il gioco di parole tra tumore e amore.

In seguito a questo dolorosissimo evento Dentello ha realizzato una raccolta di libri da donare agli ospedali di Milano impegnati nella lotta contro i tumori, lotta che coinvolge appunto anche lui stesso in prima persona, impegnato a sensibilizzare sull’argomento.

Chiunque desiderasse approfondire la storia e la letteratura di Dentello, può trovarlo su Facebook, come abbiamo già accennato e anche su Twitter. Sui suoi profili social infatti Crocifisso tiene aggiornati i suoi lettori con le proprie pubblicazioni e post relativi ai suoi articoli e agli articoli che parlano di lui.