Mattia Stanga: chi è il content creator mago dei video POV

Su TikTok ha riscosso un grande successo grazie ai suoi video POV: Mattia Stanga, classe 1998, è uno dei content creator più seguiti sul social media appena citato, ma ha anche una grandissima passione per la moda e per lo spettacolo.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Mattia Stanga: chi è il content creator da milioni di follower

Nato a Borgosatollo, in provincia di Brescia, il 10 febbraio 1998 sotto il segno dell’Acquario, Mattia Stanga ha attualmente 25 anni. Studente di Economia, Business e Management nella città di Milano, ha in realtà anche un altro sogno, oltre a quello dei social: ottenere il ruolo di supply chain manager in un’importante azienda.

Il giovane content creator è molto affezionato alla famiglia, che cerca quotidianamente di proteggere dai social media, spesso luogo affollato di negatività e violazione della privacy. Tuttavia, se da una parte è incline a “nascondere” la parte più privata della sua vita come la famiglia, dall’altra parte capita spesso di sentirlo scherzare con la mamma in molti video da lui pubblicati. Nulla di più, però.

Pare che siano stati proprio i suoi affetti più stretti a convincerlo a cominciare a pubblicare contenuti online; consci della sua innata ironia e della sua spiccata spontaneità davanti alla telecamera, parenti e amici hanno insistito per fargli intraprendere la strada che tuttora gli sta offrendo grandi successi.

Il successo di Mattia Stanga sui social media

Il profilo Instagram di Mattia Stanga (@mattia_stanga) è seguitissimo: pensate che vanta ben 1,1 milioni di follower, per un totale di 1018 post pubblicati. Tra i social media, però, è TikTok ad avere il primato: sul social, infatti, Mattia Stanga ha 2,9 milioni di persone che lo seguono con estremo affetto.

Attento osservatore dei dettagli sin da bambino, Mattia Stanga riesce a rendere virali anche i contenuti apparentemente più semplici. Forse è proprio la semplicità vera che propone a essere così interessante per l’utente che guarda: i suoi video POV (Point Of View) mostrano infatti diversi spaccati della realtà di tutti i giorni, la stessa che accomuna le persone di tutto il mondo, se bene ci pensiamo. Partendo da una base vera, dunque, Mattia Stanga aggiunge un’importante dose di fantasia e di grande creatività (la cura ai dettagli è forse il punto chiave di ogni suo video), fondamentali ai fini della resa del video POV.

Dal successo ottenuto sui social media sono nate per Stanga nuove e interessanti collaborazioni anche in campo fashion. Numerose infatti le collaborazioni con le aziende di moda più conosciute in Italia e nel mondo: è il caso di Dior, Gucci, Etro e Prada.

Mattia Stanga arriva a Sanremo 2023

Il 2023 è cominciato molto bene per il giovane content creator bresciano. Mattia Stanga, infatti, arriva a Sanremo 2023 con un compito ben preciso: coinvolgere i più giovani dentro il Festival. Stanga è stato contattato da One Shot Group, il gruppo specializzato in talent management, strategia digitale, produzione musicale e live streaming. Una nuova esperienza per il giovane tiktoker: l’avventura sarà incredibile.

Non solo: Mattia Stanga avvicinerà le generazioni più giovani (e anche la sua, ovviamente) ai vari brand che collaboreranno con il Festival, ma sarà anche ospite di VeraLab, il beauty skincare partner del festival, nel giorno della finale dell’11 febbraio 2023.