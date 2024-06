Quando si sposano Diletta Leotta e Loris Karius? Qual è la location scelta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Matrimonio Diletta Leotta: invitati, location, data

Quello tra la bordocampista di Dazn, Diletta Leotta, e il portiere del Newcastle, Loris Karius, è senza dubbio il matrimonio più atteso non solo dell’estate, ma di tutto il 2024. Ormai ci siamo, la coppia pronuncerà il fatidico sì domani, sabato 22 giugno. La cerimonia si svolgerà in Sicilia, terra natale della Leotta, e precisamente nelle Isole Eolie. Il rito religioso andrà in scena a Lipari sabato mattina, poi la festa proseguirà a Vulcano, per l’esattezza in un resort extra lusso con tanto di vista mare. Si tratta del Therasia Resort Sea & Spa, dal quale si vede una meravigliosa vista sull’arcipelago. I futuri sposi avevano fatto negli scorsi mesi un sopralluogo assieme alla figlia Aria e alla mamma della Leotta, Ofelia Castorina. La conduttrice aveva scritto “Nel mio posto del cuore“. Ma, chi saranno gli invitati per questo giorno così speciale per Diletta e Karius? In tutto gli invitati saranno 160. Oltre a parenti e amici, ci saranno anche tante persone famose, amiche degli sposi. Tra gli invitati ad esempio ci sarà la cantante e attrice Elodie, grande amica della Leotta, che tra l’altro sarà la sua damigella d’onore. Ci sarà anche l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, poi Luca Argentero e Cristina Marino, Alice Campello e Alvaro Morata, Eleonora Berlusconi e tanti altri. C’è grande attesa per vedere anche l’outfit degli sposi, oltre a quelli degli invitati! Ancora poche ore e il matrimonio dell’anno sarà finalmente celebrato!

Diletta Leotta e Loris Karius: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, ancora poche ore e Diletta Leotta e Loris Karius saranno marito e moglie. La conduttrice televisiva e il portiere tedesco sono una coppia da circa due anni. Si sono incontrati per caso a Parigi, Diletta era a cena con le amiche, quando all’improvviso è entrato Loris e tra loro è stato un colpo di fulmine, tanto che la Leotta ha detto alle sue amiche “Ragazze è arrivato l’uomo della mia vita”. E a quanto pare la bordocampista di Dazn non si è affatto sbagliata, i due sembrano davvero molto affiatati e innamorati, nonostante la distanza, in quanto Karius al momento gioca in Inghilterra, nel Newcastle. Diletta e Loris sono anche genitori di Aria, nata lo scorso mese di agosto e, poco prima della nascita della piccola, Karius ha fatto la proposta a Diletta, che lo ha poi annunciato su Instagram lo scorso mese di gennaio. I neo genitori hanno voluto prima di tutto dedicare la massima attenzione alla figlia appena nata, ma ecco che adesso è tutto pronto per il fatidico sì. La Leotta nel corso di una intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, ha anche detto che le piacerebbe costruire una grande famiglia. Quindi sembra proprio che Aria non resterà figlia unica.

