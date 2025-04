Un’accoglienza regale a Les Invalides

La visita di Stato di Mary di Danimarca e del marito, re Frederik X, ha avuto luogo nella splendida cornice di Parigi, un evento che ha catturato l’attenzione di tutti. Ad accoglierli, i padroni di casa, il presidente francese Emmanuel Macron e la première dame Brigitte Macron, hanno organizzato una cerimonia sontuosa presso Les Invalides, un luogo emblematico della capitale francese. Questo incontro, oltre a rappresentare un’importante occasione diplomatica, ha messo in luce anche il tema della moda, con le due donne che si sono sfidate in un vero e proprio duello di stile.

Mary di Danimarca: un look da sogno

Per l’occasione, Mary ha scelto un outfit che ha lasciato tutti senza parole. Indossando una gonna a fiori firmata dallo stilista danese Lasse Spangeberg, ha saputo coniugare eleganza e originalità. La gonna, abbinata a una camicia bianca con applicazioni del marchio australiano Clea, ha esaltato la sua figura, mentre un’acconciatura semplice con chignon basso ha completato il look. I gioielli, scelti con cura, erano un paio di orecchini di Ole Lynggaard, un marchio che rappresenta il suo stile raffinato e minimalista.

Brigitte Macron: eleganza minimalista

Dall’altra parte, Brigitte Macron ha optato per un abito in blu royal firmato Jenny Packham, un look che ha esaltato la sua figura con ricami in argento e dettagli in strass. La scelta del blu non è casuale: rappresenta non solo la Francia, ma anche l’Europa, un messaggio sottile di appartenenza e identità in un momento geopolitico delicato. La première dame ha dimostrato che la semplicità può essere altrettanto affascinante, sfidando Mary in un confronto di stile che ha catturato l’attenzione dei presenti.

Un incontro di significato profondo

Questa visita di Stato non è stata solo un’occasione per mostrare eleganza e stile, ma ha anche rappresentato un momento di riflessione sui nuovi equilibri mondiali. I reali danesi e i leader francesi hanno discusso questioni di Stato, ma il focus sulla moda ha reso l’evento ancora più memorabile. La presenza di Mary e Frederik X a Parigi ha sottolineato l’importanza delle relazioni tra i due Paesi, in un contesto di cambiamenti globali. La moda, quindi, diventa un linguaggio universale, capace di unire culture e tradizioni diverse.