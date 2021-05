Tutto quello che c’è da sapere su Fabrizio Maturani, in arte Martufello: chi è, la carriera e la vita privata del comico.

Martufello: chi è

Sarà uno degli interpreti della serie sulla vita del calciatore Roberto Baggio, intitolato Il Divin Codino.

È uno dei principali attori comici e cabarettisti del panorama italiano: Martufello, il cui vero nome è Fabrizio Maturani è nato a Sezze, in provincia di Latina, il 21 dicembre 1951.

Ha una lunghissima carriera alle spalle, iniziata negli anni Settanta, che l’ha portato a lavorare soprattutto in produzioni Mediaset e film. È stato uno dei volti più famosi de Il Bagaglino sino al 2011. Conosciuto come “il comico burino”, come lui stesso si definisce, negli ultimi anni è stato uno dei personaggi del programma Avanti un altro di Canale 5.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con moltissime donne bellissime, tra cui Pamela Prati, Nathalie Caldonazzo, Angela Melillo, Valeria Marini e Milena Miconi.

Martufello chi è: la carriera

La carriera di Martufello, come da lui più volte raccontato, è iniziata negli anni Settanta, inizialmente facendo spettacoli comici alle feste paesane e nei locali della provincia di Latina.

È durante una di queste performace che Maturani viene notato da un manager, il quale lo segnala a Pierfrancesco Pingitore.

Proprio grazie a Pingitore, Martufello entra a far parte dei quello che sarà per più di trent’anni uno degli spettacoli comici più famosi nelle case degli italiani: Il Bagaglino. La sua collaborazione con il gruppo non si ferma solo agli spettacoli televisivi, ma prosegue anche con i lavori per il cinema e il teatro. Tutto ciò avviene sino allo scioglimento ufficiale della compagnia avvenuto nel 2011.

Negli anni successivi, Maturani continua a recitare in alcuni spettacoli scritti da Pingitore, ma si dedica anche ad altre collaborazioni. Tra le più importanti c’è sicuramente quella iniziata nel 2014 con Avanti un Altro, il programma preserale condotto da Paolo Bonolis. Ma non solo, nel 2020 ha preso parte anche a I soliti Ignoti su Rai1.

Nel 2020, dopo ben 12 anni lontano dal grande schermo, torna al cinema partecipando al film Nemici di Milo Vallone. Nel 2021, inoltre, fa parte del cast della serie tv Netflix, Il divin Codino, dedicata al racconto della vita del fuoriclasse calcistico Roberto Baggio.

Martufello chi è: curiosità e vita privata

Prima di diventare un comico, Martufello ha svolto molti altri lavori, tra cui il fornaio, l’autista di tir e addirittura aveva aperto anche un negozio d’abbigliamento. Successivamente ha deciso di seguire la sua prima passione: la recitazione. E da lì non si è più fermato.

Il nome Martufello ce l’ha sin dalla tenera età, ha infatti dichiarato che al suo paese venivano chiamati in questo modo i bambini più vispi e vivaci.

Oltre all’attività di comico e cabarettista, Maturani, a metà degli anni Novanta scrive anche un libro di barzellette, intitolato Di più, nin zo’. Nel 2007, inoltre, scrive, insieme a Claudio Napoleone Il riso fa buon sangue…figuriamoci il risotto. Sempre insieme a Napoleone, nel 2010 pubbica Ritete con me…cioè…io.