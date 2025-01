Una celebrazione intima e gioiosa

Il 9 gennaio è stata una data speciale per Manuela Arcuri, che ha festeggiato i suoi 48 anni in un’atmosfera calda e accogliente. L’attrice, nota per il suo talento e la sua bellezza, ha scelto di celebrare il suo compleanno al Gus Bar & Social Club di Roma, circondata dall’affetto di amici e familiari. Tra i presenti, il marito Giovanni Di Gianfrancesco e i cari amici pr Antonello Lauretti e Sonia Gioia, che hanno reso la serata ancora più speciale. La cena è stata un momento di convivialità, risate e ricordi condivisi, un vero e proprio tributo alla vita e alla carriera di Manuela.

Un look da sogno e un futuro luminoso

Per l’occasione, Manuela ha indossato un elegante abito rosso porpora, con maniche in pizzo che mettevano in risalto la sua figura. La scelta del colore non è stata casuale: il rosso simboleggia passione e vitalità, proprio come la sua carriera. Dopo un periodo di pausa, l’attrice è pronta a tornare sul grande schermo con il thriller “Tradita”, diretto da Gabriele Altobelli, previsto per la primavera del 2025. Un ritorno atteso dai fan, che non vedono l’ora di rivederla in azione. Inoltre, la pellicola vedrà la partecipazione del suo adorato figlio Mattia, un modo per condividere la passione per la recitazione con la sua famiglia.

Momenti di gioia e divertimento

La serata è proseguita con la tradizionale torta di compleanno, durante la quale gli ospiti hanno intonato “tanti auguri a te”, creando un’atmosfera di festa e affetto. Manuela, visibilmente emozionata, ha spento le candeline con un sorriso radioso. Ma non è finita qui: la festa ha preso una piega ancora più divertente con un karaoke improvvisato, dove l’attrice si è esibita insieme a un cantante, coinvolgendo tutti i presenti in un momento di pura gioia. La presenza del marito Giovanni, con cui condivide una relazione solida dal 2010, ha reso la serata ancora più speciale. I due si sono sposati in gran segreto a Las Vegas nel 2013 e continuano a costruire una vita insieme, supportandosi a vicenda nei rispettivi percorsi professionali e personali.