Da tempo lontana dalle scene e dal mondo dei riflettori per dedicarsi alla sua vita di madre e di moglie, Manuela Arcuri ha confessato che se tornasse indietro rifarebbe lo stesso.

Manuela Arcuri: lo stop alla carriera

Quello di Manuela Arcuri è uno dei volti più celebri del piccolo schermo e della moda italiana, ma nonostante questo l’attrice e top model di successo ha deciso di prendersi una meritata pausa dal mondo dei riflettori e potersi finalmente dedicare a ciò che per lei è più importante, ossia i suoi affetti familiari e in particolare il marito, Giovanni Di Gianfrancesco, e suo figlio Mattia.

Mettere da parte la carriera non ha rappresentato quindi per lei una rinuncia e anzi, oggi si sentirebbe completamente rinata.

“Se dovessi tornare indietro, rifarei tutto allo stesso modo. Nel senso che mi sposerei già mamma, perché il fatto che nostro figlio Mattia (8 anni) abbia potuto partecipare alla cerimonia lo reputo un valore aggiunto”, ha confessato l’attrice, che ha sposato Giovanni Di Gianfrancesco alcuni mesi fa, dopo oltre 10 anni d’amore.

Per quanto riguarda il futuro l’attrice è sicura che non abbandonerà mai il cinema e la tv, anche se al momento preferisce dedicarsi al lavoro “dietro le quinte”: “È un periodo intenso e sto benissimo.

Sono tornata sul set, ma ho intrapreso anche strade parallele al mio lavoro. Con Giovanni abbiamo fondato una piccola casa di produzione, partendo in punta di piedi. L’idea era realizzare videoclip ma ad aprile saremo impegnati con il primo film, una copruduzione italo-spagnola. È un thriller (un po’ horror), una storia che ci ha appassionati. Nel cast ci sarò anche io, ma non sarò la protagonista”, ha ammesso. In tanti non vedono l’ora di sapere cos’altro riserverà il futuro all’attrice che oggi sembra aver finalmente trovato la serenità.