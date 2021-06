Lo abbiamo visto durante la prima ondata della pandemia da Coronavirus, un po’ per tentare di sconfiggere la noia e un po’ per mantenere i contatti con amici e conoscenti, in moltissimi si sono riversati su Tik Tok. Sono davvero pochi però, quelli che hanno fatto successo, come Khaby Lame, che ha aperto il proprio account proprio durante il primo lockdown e in poco tempo è diventato il tiktoker italiano con più follower.

Crescere su Tik Tok non è semplice e non esiste una ricetta magica per farlo. Gli hashtag però, se usati bene, possono dare un grosso aiuto. Scopriamo quali sono i migliori e come usarli.

Gli hashtag migliori su Tik Tok

Anche grazie ad un particolare algoritmo in grado di rendere un contenuto estremamente virale in poco tempo, farsi notare su Tik Tok non è complicato. Nonostante questo, il successo non è immediato e tanto meno assicurato.

Se il tuo obiettivo è farti conoscere su questo social, sappi che la concorrenza è altissima Per questo motivo dovresti prima crearti un tuo seguito e, cosa non meno importante, pensare sempre a contenuti originali.

Utilizzare gli hashtag piazzandoli a casaccio sotto il proprio video quindi, non basta. Bisogna sapere quali sono i migliori da utilizzare e soprattutto quando è necessario utilizzarli.

Hashtag migliori su Tik Tok: a cosa servono

A cosa servono gli hashtag? La risposta la si può trovare già nella parola stessa, formata dall’unione di altre due parole: hash, ovvero “cancelletto” e tag, “etichetta”.

Gli hashtag servono quindi per facilitare la ricerca social sulla base di argomenti, catalogati per “etichette” appunto, quindi per essere raggiunti da più utenti, potenzialmente interessati in modo più o meno immediato, a seconda della viralità del nostro contenuto.

Su Tik Tok in particolare, gli hashtag hanno una funzione in più rispetto a quelli utilizzati su altri social. Servono anche per partecipare alle challenge, ovvero alle sfide più virali lanciate dagli utenti.

Hashtag migliori su Tik Tok: come si usano

Un errore molto comune è quello di pensare che allora, per diventare virali, basterebbe riempire il proprio video di hashtag. Per utilizzare gli hashtag al meglio delle loro potenzialità invece, bisognerà scegliere quelli più coerenti con il proprio profilo social o, comunque, con il proprio contenuto.

Non bisogna abusarne, altrimenti si potrebbe finire penalizzati dallo stesso algoritmo. Ma quali sono gli hashtag più utilizzati? Scopriamoli insieme.

Hashtag migliori su Tik Tok: quelli per farsi trovare

Gli hashtag migliori per farsi trovare su Tik Tok sono senza dubbio #explore, #thisis4u, #bestvideo e #meme. Per quanto riguarda i primi due, i vostri contenuti saranno facilmente individuabili nella sezione “For You”, in italiano “Per te”, che seleziona i video da vedere in base alle nostre ricerche. Utilizzando gli ultimi due invece, avrai la possibilità di finire tra i video più cliccati.

Hashtag migliori su Tik Tok: quelli per cercare follower

Se il tuo obiettivo è quello di iniziare a far crescere i tuoi follower, potresti provare ad usare hashtag come #like o #followme. In questo caso ci sarà la possibilità (non la certezza) che gli utenti possano seguirti, a patto però che li segua anche tu. Questi hashtag infatti, generalmente sono un tacito scambio di like e follow, per aiutarsi a “crescere” sul social network.

Hashtag migliori su Tik Tok: quelli per categoria

Se invece hai una passione in particolare e vuoi iniziare a creare una community con i tuoi stessi interessi, gli hashtag migliori da utilizzare saranno quelli che rimandano direttamente all’argomento in questione.

Uno degli argomenti più in voga su Tik Tok, per esempio, è la cosmesi. In questo caso gli hashtag migliori da utilizzare saranno #beauty, #makeup oppure #mua, che sta per “make up artist”. Così per ogni argomento che si pensa possa creare interesse, come il canto, la cucina o il fai da te.