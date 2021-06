Tra pochissimo e più precisamente nella prima serata di mercoledì 30 giugno 2021, riparte sulla rete ammiraglia di Mediaset, la nuova attesissima stagione di Temptation Island, quest’anno condotta dall’amatissimo Filippo Bisciglia, che negli anni ha saputo conquistare il cuore del pubblico del noto reality dei sentimenti.

All’interno della nuova edizione del “viaggio nei sentimenti“ oltre alle coppie che metteranno alla prova le loro relazioni, prenderanno parte anche numerosi “tentatori” ossia dei ragazzi single, pronti a mettere in crisi la stabilità delle coppie che si metteranno in gioco.

In quest’articolo, nello specifico ci occuperemo di tracciare un piccolo ritratto di Davide Basolo, uno dei tentatori single che farà parte del reality, tutt’altro che volto sconosciuto al mondo della tv.

Chi è Davide Basolo

Classe 1993, nativo di La Spezia e professione barman, questo in brevissimo accenno il profilo di Davide Basolo, il giovane 27enne che è destinato a far cadere in tentazione alcune giovani ragazze, che dovranno capire all’interno del “viaggio nei sentimenti” se l’uomo che hanno al proprio fianco è davvero quello giusto.

In merito all’ambito dell’istruzione del tentatore Basolo, si sa che ha frequentato il Liceo Scientifico Pacinotti nella sua stessa città e che poi si è specializzato presso la European Bartender School, acquisendo così le competenze fondamentali della sua attuale professione.

Poco si sa sulla famiglia di Davide, il ragazzo da questo punto di vista sembra essere molto riservato. Ciò che invece potrebbe sicuramente essere sfuggito con facilità a molti è che Basolo non è un volto estraneo al mondo della tv.

Davide Basolo, Temptation è la sua seconda esperienza in tv

La partecipazione di Davide Basolo al noto reality dei sentimenti, ossia l’edizione 2021 di Temptation Island, si configura per lui come la sua seconda esperienza televisiva. In molti infatti ricorderanno, che l’affascinante giovane ha già preso parte ad un noto programma di Canale 5, ossia Uomini e Donne, in quest’occasione Basolo era l’Alchimista, il misterioso corteggiatore della bella Giovanna Abate.

Ai tempi del trono della Abate, il giovane Davide non fu scelto dalla bella tronista, che in quell’occasione scelse il pretendente Sammy, anche se poi la storia durò pochissimo tempo fuori dalle telecamere. In quell’occasione il giovane Basolo rimase molto deluso per la mancata scelta da parte di Giovanna Abate e si commosse davanti alle telecamere, proprio in occasione della famosa scelta.

Davide Basolo, alcune curiosità

Oltre all’estetica c’è di più, Davide Basolo infatti dietro la sua bellezza nasconde anche un animo da grande lavoratore nel campo della ristorazione e della vendita al dettaglio. Il giovane parla ben tre lingue ed è un amante dello sport e della palestra (così come è facile intuire dal suo fisico molto curato).

Tifoso di calcio, Basolo sembra essere un accanito sostenitore del Milan e secondo alcune indiscrezioni sarebbe un intimo amico di Antonio Spinalbanese, ossia l’attuale compagno della bellissima argentina Belen Rodriguez.

Non resta dunque che seguire la nuova edizione di Temptation lsland 2021 per scoprire nuovi aspetti che caratterizzano la persona di Davide Basolo. Riuscirà il giovane a far innamorare qualcuno di lui, mettendo in crisi qualche storia? Le probabilità certamente non mancano!