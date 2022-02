Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, è stato avvistato a Sanremo in compagnia della sua fidanzata. I due erano insieme a cena nella città ligure in cui si tiene il Festival.

Maneskin, Thomas Raggi a Sanremo con la fidanzata: chi è

Il chitarrista dei Maneskin, Thomas Raggi, è fidanzato e una recente paparazzata sembra confermarlo.

In realtà non è ancora arrivata una conferma, ma Whoopsee è riuscito a beccare il chitarrista con la sua presunta fidanzata a Sanremo. In questi giorni la città ligure è piena di personaggi famosi e cantanti e riuscire a paparazzarli è ancora più semplice. Thomas era a cena con la sua fidanzata, una ragazza che si chiama Lavinia.

Thomas Raggi è il più riservato

Bisogna sottolineare che Thomas Raggi, tra tutti i membri della band, è sicuramente quello più riservato.

Difficilmente si riesce a sapere qualcosa sulla sua vita privata, ma questa volta è stato avvistato con una ragazza. Per questo non è riuscito a sfuggire agli occhi indiscreti e alle telecamere dei cellulari, che lo hanno ripreso in compagnia della bella Lavinia a cena. I due, dopo alcune foto con i fan, sono andati via insieme in macchina.

Maneskin ospiti di Sanremo

Thomas Raggi è a Sanremo proprio perché quest’anno i Maneskin saranno super ospiti del Festival.

Un’occasione davvero importante, come le tante altre che hanno vissuto in quest’ultimo anno, grazie al loro talento e al successo ottenuto. Il chitarrista ha deciso che per quest’occasione speciale voleva avere accanto la sua fidanzata.