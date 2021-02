È il chitarrista di un gruppo musicale che è riuscito a conquistare il pubblico italiano con il suo stile decisamente eccentrico, per non dire trasgressivo, ma anche per l’indubbio talento. Stiamo parlando di Thomas Raggi, che milita nella band dei Maneskin.

Scopriamo di più sulla carriera musicale e sulla biografia dell’artista.

Chi è Thomas Raggi

Il chitarrista dallo sguardo misterioso è molto riservato. Sono pochissime le notizie pubbliche su di lui e, quasi tutte, sono legate alla storia della band e degli altri suoi componenti. Sappiamo però dove e quando è nato e il liceo che ha frequentato.

Thomas Raggi infatti nasce a Roma il 18 gennaio del 2001 ed è amico d’infanzia di Victoria De Angelis, che diventerà poi la bassista dei Maneskin e con la quale Raggi ha frequentato il liceo J.F.

Kennedy. Negli stessi anni incontrerà anche Damiano David, che diventerà il perfetto frontman della band e successivamente si unirà a loro l’ultimo componente, il batterista Ethan Torchio.

L’esordio e la carriera nella musica

Thomas Raggi raggiunge la notorietà nel 2017, anno in cui insieme agli altri componenti del gruppo, debutta sul palco dell’undicesima edizione del talent show in onda su Sky, X Factor. A guidare lui e la band quell’anno è il giudice e leader degli Afterhours, Manuel Agnelli che capitanava la categoria dei gruppi. Insieme a lui, gli altri giudici erano il rapper ed imprenditore Fedez, la cantautrice siciliana Levante e la talent scout Mara Maionchi.

Thomas e i Maneskin raggiungono il secondo posto, non vincendo il programma ma conquistando l’attenzione del pubblico e delle case discografiche. Da lì in poi infatti, insieme alla band, Thomas Raggi scalerà le classifiche radiofoniche con alcuni brani di successo, tra cui ricordiamo “Morirò da re”, “Torna a casa” e “Il ballo della vita”, e divorerà i palcoscenici di tutta Italia. Nel 2021 calca invece il palco dell’Ariston esibendosi nel brano “Zitti e buoni”, in occasione del Festival di Sanremo, condotto ancora una volta da Amadeus.

Curiosità e vita privata

Sulla vita privata di Thomas Raggi non si sa molto. Lui stesso infatti, ha ammesso di usare i social network solo come mezzo attraverso cui fare conoscere la propria musica. Ciò che sappiamo per via di alcune interviste rilasciate negli anni però, è che Thomas è un grande appassionato di chitarre. Suona infatti una Gibson Sg, una Fender Stratocaster e una Alhambra, ma la sua chitarra preferita sembra essere una Fender Squier Japan del 1983.

È il più giovane dei Maneskin e prima di debuttare ufficialmente come musicista nel mondo dello spettacolo, Thomas ha lavorato all’Hard Rock Cafe della Capitale. Il suo animale domestico? Un dolcissimo pirahna di nome “Er Cobra”.