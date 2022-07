Il tanto atteso concerto dei Maneskin al Circo Massimo, a Roma, ci sarà stasera, 9 luglio 2022, alle 21.00. Sono attese 70.000 persone per stasera e il luogo dove si terrà il concerto si sta lenamente popolando.

Maneskin in concerto al Circo Massimo

Si apprende da Open che sono stati disposti quattro ingressi per accedere ad uno dei concerti più attesi dell’anno. Il Gate 1 è sito in via del Circo Massimo, il Gate 2 in via dei Cerchi, il Gate 3 in via della Greca, il Gate 4 in via dei Cerchi. Per quanto riguarda le persone con disabilità c’è l’area riservta in via del Circo Massimo, altezza Piazzale Ugo La Malfa. I controlli sono severissimi ed effettuati con il metal detector.

Sono stati impiegati quasi più di 700 steward.

Il polverono sollevato dei medici e dagli esperti

Ovviamente non potevano mancare le polemiche riguardo quest’evento. A provocare i fan della band romana hanno iniziato i medici e gli esperti, dichiarando che il concerto dei Maneskin è pericoloso in quanto potrebbe causare un’impennata non indifferente di nuovi positivi al Covid-19. Molti esperti hanno anche consigliato di rimandare l’evento. Si è Scatenato il fan club dei Maneskin che ha subito pensato ad un complotto contro la band in quanto in Italia nessuno ha detto niente in merito ad altri concerti (alcuni anche al chiuso).

L’ordinanza del prefetto e la protesta dei commercianti

Oltre ai medici e agli esperti, il prefetto della città di Roma Capitale ha fatto infuriare non i fan dei Maneskin ma i commercianti di una parte di Roma. Con un’ordinanda del prefetto è stata vietata la vendita di alcolici in determinate zone della città. I commercianti si sono giustamente ribellati a questa decisione in quanto non tutti coloro che frequentano alcune zone della Capitale devono per forza andare al concerto dei Maneskin. Il prefetto, quindi, ha leggermente modificato l’ordinanza vietando solo l’asporto di bevande alcoliche. Questo divieto, oltre alla giornata di oggi 9 luglio 2022, si estende anche alla giornata di domani 10 luglio 2022 fino alle 2.00.