Malore per Pierpaolo Pretelli: cos’è successo

Pierpaolo Pretelli è stato colpito da un malore e la fidanzata Giulia Salemi ha rotto il silenzio in merito alla vicenda via social.

Pierpaolo Pretelli: il malore

Nelle scorse ore sono circolate indiscrezioni riguardanti un malore accusato da Pierpaolo Pretelli e che, a seguire, la fidanzata Giulia Salemi ha confermato via social.

“Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andavo a Roma ma ha avuto una sorte di mancamento e giramento di testa con nausea. Non è la prima volta ultimamente”, ha dichiarato l’influencer. Lo stesso Pierpaolo a seguire è intervenuto sui social affermando: “La cervicalgia non mi lascia stare”, ha detto, e ancora: “Colpa dell’accumulo di tanto stress e tensioni. Bisogna staccare quando arrivano i primi alert del corpo”.

L’ex concorrente del GF Vip si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici e nel frattempo continua a portare avanti il lavoro per il suo spettacolo, che presto debutterà nei teatri di Roma e Milano.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Oggi Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembrano essere più felici e uniti che mai e in tanti si chiedono se ci saranno novità in futuro per la giovane coppia, che al momento non sembra intenzionata a convolare a nozze.

Giulia è riuscita a farsi accettare dai familiari di Pierpaolo (con cui inizialmente aveva avuto delle discussioni) mentre Pierpaolo ha senza dubbio conquistato l’affetto della madre dell’influencer, Fariba Tehrani. In tanti sono curiosi di sapere se la coppia abbia progetti importanti per il futuro e se un giorno o l’altro annunceranno l’arrivo di un bebè.