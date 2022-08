Quante volte è capitato che, tornando a casa dal lavoro, dopo una giornata stanchi e spossati, si avverta mal di piedi e gambe. Un malessere comune e fastidioso che impedisce di svolgere le normali attività, ma che si tratta con rimedi e soluzioni naturale che danno sollievo alla zona degli arti inferiori.

Mal di piedi e gambe

Sono uno dei malesseri maggiormente comuni e preoccupanti che tendono ad affliggere soprattutto le donne, per una serie di cause diverse. Il mal di piedi e gambe porta ad avere gli arti inferiori gonfi e stanchi. Il dolore agli arti inferiori tende a variare sia in base al tipo di causa scatenante, ma anche a seconda dell’area interessata.

Si tratta di un malessere che può essere lieve e persistente oppure anche lancinante. In alcuni casi, può presentarsi o manifestarsi sia quando si è seduti, ma anche in movimento. Possono interessare solo una parte, come la coscia, il ginocchio, le caviglie oppure tutta la gamba. Solitamente possono essere coinvolti altre zone del corpo quali la schiena o il collo.

In base a degli studi, sembra che circa il 30% dei soggetti soffre di mal di piedi e gambe. Sono malesseri che causano dolore rendendo difficile camminare e muoversi. I calli, i duroni, l’alluce valgo e l’onicomicosi sono alcune delle problematiche più comuni che vivono coloro che soffrono di malessere ai piedi.

I soggetti che hanno un malessere del genere agli arti inferiori possono percepire bruciori, fitte o crampi che è importante trattare con metodi naturali. Gli esperti possono suggerire anche qualche giorno di riposo che possa aiutare a riprendersi e tornare a indossare le proprie scarpe preferite senza dolore o fastidio.

Mal di piedi e gambe: cause

Con questo termine si fa riferimento a un dolore alquanto fastidioso che interessa la zona che va dall’anca prendendo tutto il piede. Il mal di piedi e gambe si presenta sotto vari aspetti e molto dipende dalle cause e dai fattori di rischio che lo hanno scatenato. Una condizione che vivono moltissimi soggetti.

Tra le cause, vi è sicuramente l’uso di determinate calzature, ovvero scarpe con tacco esageratamente alto che non impediscono di camminare nel modo corretto con conseguenze e danni anche alla postura. Uno dei possibili fattori di rischio è fare un lavoro che comporta stare in piedi per diverso tempo, per cui il mal di piedi tende ad acuirsi.

Ci sono poi alcuni problemi dovuti all’artrosi e all’insufficienza venosa oppure alla trombosi e, in quel caso, un paio di calze compressive può sicuramente aiutare a migliorare la circolazione. Tra le cause si segnalano anche traumi oppure distorsioni oppure delle tendiniti. La flebite, le contratture o gli strappi muscolari contribuiscono ad aumentare il malessere.

Bere poco, quindi una scarsa idratazione, insieme a una alimentazione e dieta scorretta comportano problematiche del genere. Il caldo di quesi giorni, particolarmente asfissiante, sicuramente contribuisce ad avere gambe gonfie e doloranti, così come piedi gonfi. Un riposo maggiore, insieme a qualche cambiamento nel proprio stile di vita e l’uso di un prodotto come Comfort Foot, migliorano il mal di piedi e gambe.

Mal di piedi e gambe: miglior rimedio

Tantissimi soggetti soffrono, per cause varie, di mal di piedi e gambe. Per dare loro un po’ di sollievo, la soluzione migliore, al momento, è Foot Confort, che rappresenta un aiuto concreto e un sostegno per lenire il malessere ai piedi. Si tratta di un cuscinetto plantare comodo, invisibile e che si adatta a ogni scarpa senza che nessuno se ne accorga.

Un cuscinetto traspirante, di taglia unica, quindi adatto a tutti. Inoltre, è particolarmente indicato per coloro che soffrono di alluce valgo e di dita a martello. Sono cuscinetti metatarsali realizzati in spugna che si applicano sulla parte superiore del piede o delle dita fungendo da sostegno e supporto al dolore.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono dei veri e propri sostegni in grado di assorbire qualsiasi urto o trauma, poiché aiutano ad alleviare la tensione nell’arco plantare durante il movimento o quando si è fermi. Forniscono il giusto supporto a tutto il piede. Sono stati ideati grazie ai massimi esperti del settore e si caratterizzano per avere tre punti di forza che alleggeriscono ogni movimento.

Sono sicuri e confortevoli, dando confort per tutto il giorno, proprio come dice il nome del prodotto. Danno sollievo prevenendo i dolori che interessano la zona del metatarso. Sono anche comodi e basta lavarli con sapone neutro e acqua tiepida per usarli in un secondo momento. Foot Confort si adatta a qualsiasi scarpa: da ginnastica, sandalo o con tacco e piede perché dotati di un materiale elastico.

I cuscinetti di Foot Confort non si ordinano nei negozi fisici o siti di Internet, ma soltanto collegandosi qui al sito ufficiale del prodotto dove basta compilare il modulo e inviarlo. Seguendo questo procedimento, si usufruisce di una confezione al costo di 39,99€ invece di 69,99 con altre offerte. Si paga tramite Paypal o anche carta di credito o in contanti al corriere alla consegna.