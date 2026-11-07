L’inverno 2026 porta il trucco verso il divertimento: colori accesi, finish frost, labbra sfocate e tanto glitter per una bellezza che ricorda i giochi d’infanzia.

Le giornate fredde e gli impegni quotidiani ci lasciano poco spazio per la spensieratezza, ma il mondo della bellezza ha deciso di riportare in scena la libertà dei giochi di bambini. Le passerelle hanno abbandonato il classico “no-makeup” per abbracciare look più audaci, dove la creatività è il vero protagonista.

Dal blu ceruleo al giallo canarino, fino al rosso piccante abbinato alle labbra, le collezioni di Antonio Marras, Kim Shui e Givenchy mostrano come l’eyemaxxing possa trasformare un semplice occhiello in un vero e proprio statement. Il risultato? Un trucco che ricorda le ore spese a dipingere con glitter e Play-Doh, ma con una sofisticazione da passerella.

Eyemaxxing: eyeliner, ombre colorate e forme gigantesche

Secondo la makeup artist londinese Rachel Hill-Cherry, “quest’anno tutti erano disperati per far tornare il trucco al centro della scena: più eyeliner, più mascara, più colore, più creatività e più divertimento”. Il concetto di eyemaxxing consiste nell’ampliare la zona dell’occhio con forme marcate e pigmenti intensi. Hill-Cherry consiglia di partire da una matita kajal super cremosa, che resta ferma una volta asciutta. Tra le sue preferite troviamo la Charlotte Tilbury Rock ’N’ Kohl nelle tonalità gioiello, mentre la Marc Jacobs Beauty Drawn This Way offre colori audaci come il giallo e l’aqua.

Come realizzare l’effetto “cool girl”

Il segreto, secondo Hill-Cherry, è avvolgere l’intero contorno dell’occhio, sfumando con un pennello o con le dita fino a ottenere una finitura lived-in. Si ripete il processo finché non si raggiunge l’intensità desiderata, creando un look che sembra uscito direttamente da una scena di moda futuristica.

Labbra soft-focus e finish frost: luce e naturalezza

Le labbra soft-focus evocano il ricordo dei primi rossetti economici, ma con un risultato più curato. Hill-Cherry le definisce “senza linee nette, colori non evidenti, ma super intenzionali e low-key”; perfette per chi vuole apparire più pieno in modo discreto. Tra i prodotti consigliati ci sono i Rhode Peptide Lip Shapers e il Refy Blur Lip Liner, entrambi con una punta larga che incoraggia a sfumare invece di tracciare contorni rigidi.

Frost e glitter sulla pelle

La makeup artist di Los Angeles Brandy Allen descrive il finish frost come “una finitura perlata che riflette la luce” ideale per l’inverno. I nuovi rossetti frost di Mac e le ombretti glitter di Urban Decay 24/7 Moondust offrono tonalità che vanno dal champagne al cioccolato scuro. Per un effetto glitter su tutta la pelle, Ernesto Casillas suggerisce l’highlighter multichrome di Karla Cosmetics in “Insomnia” o il Kosas Shiny Objects Wet Glisten in Opaline, che donano una sfumatura blu-verde iridescente.

Monocromia rossa e glitter: dal trucco agli accessori

Il colore rosso, spesso trascurato nei palette, è tornato al centro della scena. La makeup artist di Los Angeles Sarah Walsh propone un approccio a tre livelli: ombra rossa su tutta la palpebra, eyeliner bordeaux di Victoria Beckham Satin Kajal e, infine, labbra rosse sfumate con prodotti come About Face Blurred Matte Lip Plump. L’obiettivo è un look monocromatico che permane caldo e avvolgente.

Blue eye shadow e sfumature nautiche

Il trucco occhi in tonalità blu, celebrato da sfilate di Gucci, Proenza Schouler e Valentino, è anch’esso protagonista. Billie Gene consiglia di iniziare con una matita nera o marrone scuro, sfumare verso l’esterno e poi applicare un ombretto blu profondo come Merit Solo Shadow Midnight o il metallizzato di Kiko Milano High Pigment. Per chi preferisce un tocco più delicato, l’Laura Mercier Caviar Stick Cream Eyeshadow in “Tailored Denim” offre una sfumatura tenue ma d’effetto.

L’inverno 2026 invita a riscoprire la gioia del gioco attraverso il makeup: più colore, più glitter, più forme. Che tu scelga l’eyemaxxing, le labbra frost o il rosso totale, la chiave è divertirsi e sperimentare senza limiti.