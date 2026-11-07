Il taglio lungo romantico ti farà rivivere l’eleganza ottocentesca con onde naturali, accessori vintage e routine di cura su misura.

Negli ultimi mesi la moda capelli ha abbandonato la freddezza dei bob nette e dei look ultra lisci, per abbracciare una morbidezza quasi eterea. Il taglio lungo romantico è diventato il protagonista indiscusso delle passerelle, dei set fotografici e delle strade, regalando una chioma che sembra sfiorare il tempo.

Il punto di svolta è legato al crescente fascino per l’estetica del XIX secolo, alimentato da serie televisive in costume e dalle collezioni delle Fashion Week 2026. I designer hanno reinterpretato le acconciature vittoriane, trasformandole in stili quotidiani adatti a un ritmo di vita moderno.

Il ritorno del romanticismo: perché il taglio lungo conquista le passerelle

Le sfilate di primavera-estate 2026 hanno presentato modelli con ciocche che cadevano libere, senza pesanti fermagli né rigide impalcature. Le modelle indossavano volumi concentrati sulla nuca e sulla sommità, simulando l’eleganza aristocratica delle dame dell’epoca Regency. I giornalisti di moda hanno evidenziato che la chiave è la leggerezza apparente: capelli che si muovono al vento, con una consistenza quasi “arieggiata”. Questa tendenza è stata ulteriormente spinta dal fenomeno popolare di serie come Bridgerton, che ha riportato alla ribalta i ricci morbidi e le onde naturale.

Come ottenere la chioma vaporosa: consigli di taglio e styling

Il taglio lungo romantico non si basa solo sulla lunghezza, ma su una struttura a scalature sottili che alleggerisce le punte e dona movimento. Il parrucchiere dovrebbe eseguire una leggera differenziazione delle ciocche, evitando rigide linee di taglio. Per lo styling, è consigliabile asciugare i capelli all’aria o con un diffusore a bassa temperatura, modellando le onde con le dita e con un spray testurizzante leggero. L’uso di piastre è sconsigliato, perché infatti le onde naturali perdono la loro elasticità e il risultato risulta meno vaporoso.

Acconciature d’epoca ricreate per oggi

Tra le proposte più popolari, il half-up half-down richiama la raffinatezza vittoriana: la parte frontale viene raccolta delicatamente sulla nuca, mentre il resto scivola libera lungo la schiena, allungando i lineamenti del volto. Il chignon basso destrutturato è un’alternativa più informale, posizionato alla base del collo e fissato con forcine invisibili, per un effetto “appena messi in fretta”. Infine, le trecce a corona allentate offrono un tocco boho-romantico, ideale per cerimonie o eventi serali, grazie alle ciocche ribelli che incorniciano il viso.

Accessori e cura quotidiana per mantenere il look romantico

Gli accessori sono il tocco finale: nastri in velluto o seta annodati in piccoli fiocchi, fermagli perlati e cerchietti imbottiti richiamano l’atmosfera d’epoca senza risultare datati. Per la cura dei capelli, è fondamentale una routine idratante: maschere settimanali a base di oli di camelia o argan, balsami nutrienti e un diffusore delicato che preservi la forma delle onde. Le tecniche senza calore, come le fasce di seta o i bigodini morbidi da indossare durante il sonno, garantiscono ricci naturali senza danneggiare la fibra. Infine, scegli colori caldi – castano ramato, biondo miele scuro o rosso Tiziano – per enfatizzare la tridimensionalità delle ciocche mosse.