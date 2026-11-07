Il nuovo trucco scandinavo conquista le passerelle di Copenaghen con pelle radiosa, rossetti rosa e ombretti blu.

Durante l’ultima edizione della Copenhagen Fashion Week, le sfilate hanno abbandonato le solite tonalità terracotta per un’estetica più audace e, al tempo stesso, sorprendentemente sobria. Il risultato è stato un trucco scandinavo che punta a valorizzare la luce naturale della pelle, inserendo piccoli dettagli colorati per rompere la monotonia. Questa proposta, annunciata da numerosi stilisti e truccatori, si rivolge soprattutto a chi ha carnagioni chiare o capelli biondi, ma la sua versatilità la rende appetibile a tutti.

Base di partenza: pelle luminosa e fondotinta modulabile

Secondo la make-up artist Cristina G. Nuevo, la chiave di questo look è la sensazione di freschezza più che la coprenza totale. Durante la settimana della moda, i volti hanno mostrato finish minimali, blush ben definiti e una texture che sembrava quasi “non trucco”. La cushion coreana è tornata protagonista, non per nascondere imperfezioni ma per idratare e uniformare dove serve. “Lavoro prima sull’idratazione, poi utilizzo prodotti a coprenza modulabile solo dove è indispensabile”, spiega la professionista, aggiungendo che l’obiettivo è far apparire la pelle luminosamente naturale anziché perfettamente carteggiata.

Come ottenere la texture “scandinava”

Il segreto risiede nella combinazione di una buona routine idratante con l’applicazione leggera del fondotinta via spugnetta. Si consiglia di tamponare il prodotto, evitando movimenti di strisciamento, per mantenere l’effetto vellutato. L’uso di illuminatori leggeri è permesso, purché concentrato sugli zigomi e sull’arco di cupido, senza trasformare il viso in un “palcoscenico di luci”.

Labbra rosa: dal delicato al vibrante

Il colore che domina la collezione autunnale è il rosa. Dalla nuance pesca ai toni più saturi, le labbra hanno assunto protagonismo soprattutto nella sfilata di Nicklas Skovgaard, dove i modelli indossavano rossetti rosa intenso abbinati a guance color pesca e ciglia ben definite. La truccatrice sottolinea che non è necessario puntare al fucsia; una tonalità frutti di bosco o un rosa polveroso sono sufficienti per creare contrasto con una pelle pulita.

Applicazione pratica per il quotidiano

Per un uso di tutti i giorni, si può optare per un balsamo labbra con tinta rosata oppure per un gloss leggero. L’idea è scegliere un punto focale – ad esempio una labbra rosa brillante – e mantenere il resto del viso minimale. Questo approccio rende il trucco più moderno rispetto a composizioni troppo elaborate.

Ombretti blu e tocchi di brillantezza

Le palette degli occhi hanno fatto un ritorno decisivo con tonalità fredde, in particolare il blu. Una striscia di ombretto blu vicino alle ciglia, una palpebra leggermente scintillante o una microlinea di colore sono sufficienti a dare una marcia in più a un look altrimenti sobrio. “Non cerchiamo la perfezione, ma introduciamo un elemento inaspettato in un trucco apparentemente semplice”, afferma Nuevo, spiegando che il risultato finale deve restare leggero e non eccessivamente artificiale.

Consigli per l’utilizzo quotidiano

Per chi non vuole osare con un blue puro, basta sfumare una tonalità navy su tutta la palpebra mobile o aggiungere un pizzico di glitter fino a ottenere una finitura “luminosamente discreta”. L’accostamento con una pelle idratata e un rossetto rosa crea un contrasto elegante, perfetto sia per l’ufficio sia per un aperitivo serale.

Il trucco scandinavo proposto alla Copenhagen Fashion Week 2026 si basa su tre pilastri: una pelle radiosa grazie a fondotinta leggeri, labbra rosa che catturano l’attenzione e ombretti blu che aggiungono un tocco di originalità. La tendenza promette di rimanere per tutto l’autunno, invitando a sperimentare senza rinunciare alla naturale bellezza.