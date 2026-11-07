Salta al contenuto
7 Novembre 2026

Beautydea svela i trucchi low budget imperdibili sotto i 20 €

Beautydea elenca i must‑have del make up low cost, tutti sotto i 20 €, per un look completo e duraturo senza svuotare il portafoglio.

· · 4 min
Beautydea svela i trucchi low budget imperdibili sotto i 20 €

Realizzare un make up low cost capace di stupire non è più un mito: basta scegliere i prodotti giusti. Il team di Beautydea ha testato centinaia di cosmetici, confrontando resa, durata e prezzo, per stilare una lista di vero valore. Tutti gli articoli presentati costano meno di 20 €, ma offrono prestazioni paragonabili a marchi di fascia alta.

Questa selezione comprende basi, correttori, ombretti, mascara e rossetti, tutti pensati per soddisfare le tendenze attuali e garantire una tenuta prolungata. Di seguito trovi le proposte suddivise per categoria, con consigli pratici su come sfruttarle al meglio.

Primer e fondotinta: la base perfetta a poco prezzo

Il primer è il primo passo per una trucco che resta inalterato per ore. E.l.f Power Grip è un primer siliconico che unisce acido ialuronico e squalano, creando una pellicola levigante che “aggrappa” il trucco alla pelle. La texture è leggera, adatta a tutti i tipi di carnagione e perfetta per nascondere pori e piccole imperfezioni. Il risultato è una base setosa che non secca né irrita, ideale anche per chi ha la pelle sensibile.

Come fondotinta, Astra Make-Up FilterDrop Skin Tint si distingue per la sua formula idratante e il finish blur-like. Disponibile in sei tonalità, fornisce una copertura leggera ma efficace, simulando l’effetto “filtro Instagram” senza appesantire. La texture quasi a velo si fonde con la pelle, lasciandola naturale e levigata, perfetta per chi desidera un look fresco e luminoso.

Correttori, ciprie e blush: copertura e colore senza spendere

Per nascondere occhiaie e discromie, il correttore NYX Bare With Me è una scelta vincente. La sua consistenza fluida e il finish naturale lo rendono facile da sfumare con pennello o beauty blender, mentre gli estratti di fungo di neve offrono un’azione idratante e lenitiva. Con 17 sfumature, si adatta a ogni tonalità di pelle, anche quelle miste o grasse.

La cipria compatta Catrice Soft Blur è il nostro alleato per opacizzare e levigare l’incarnato. La polvere è ultra-fine, non lasciano effetto gesso e si può stratificare senza accumuli. Disponibile in quattro nuance, è priva di ingredienti nocivi e ideale anche per le pelli più sensibili. Un maxi pennello fluffy permette una stesura uniforme e vellutata.

Il blush liquido Essence Water Dew aggiunge un tocco di colore roseo grazie alla sua consistenza ispirata ai sieri. L’applicatore spugnoso distribuisce il prodotto senza creare macchie, e la texture quasi acquosa sfuma perfettamente anche con le dita. Con cinque tonalità, è adatto a tutti gli incarnati e può anche essere usato sulle labbra per un effetto “k-beauty” delicato.

Occhi e labbra: ombretti, mascara e rossetti per un finish professionale

Per gli occhi, la palette Samplr #04 Undone offre 25 ombretti multifinish, da tonalità nude a glitter metallizzati, a un prezzo sorprendente. Le polveri sono setose e si sfumano facilmente, consentendo di creare look da giorno a sera, valorizzando qualsiasi colore di occhi. La custodia magnetica permette di ricaricare le cialde man mano che si consumano.

Le matite Nabla Cupid’s Arrow sono un vero jolly: con una punta sagomata possono fungere da matita, eyeliner o primer cremoso per gli occhi. La gamma comprende 25 colori, dal classico nero a tonalità più vivaci come azzurro cielo e verde salvia, e include finish shimmer per un effetto luminoso.

Il mascara Sephora Collection Size Up è noto per la sua capacità di passare da un look soft a un effetto drammatico in pochi colpi. Lo scovolino a clessidra avvolge ogni ciglia con una crema elasticizzata, rendendole più voluminose senza appesantirle. È vegano, cruelty-free e disponibile anche in formato travel.

Infine, i rossetti KIKO Unlimited Double Touch combinano in un unico tube un lipstick opaco e un lip-gloss trasparente. Si possono indossare separatamente o insieme, passando da un finish total-mat a un effetto vinilico brillante. Con 24 colori, la collezione soddisfa sia le amanti dei toni neutri che quelle che preferiscono labbra statement.

Autore

Camilla Fiore

Camilla Fiore, da Verona, annotò la prima review dopo aver testato un siero durante la Fiera della Cosmesi: quell’articolo cambiò la linea editoriale dedicata alla prova prodotto. Propone rubriche con taglio rigoroso e porta in redazione la precisione di chi colleziona vecchi campionari.

Continua a leggere