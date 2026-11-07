Beautydea elenca i must‑have del make up low cost, tutti sotto i 20 €, per un look completo e duraturo senza svuotare il portafoglio.

Realizzare un make up low cost capace di stupire non è più un mito: basta scegliere i prodotti giusti. Il team di Beautydea ha testato centinaia di cosmetici, confrontando resa, durata e prezzo, per stilare una lista di vero valore. Tutti gli articoli presentati costano meno di 20 €, ma offrono prestazioni paragonabili a marchi di fascia alta.

Questa selezione comprende basi, correttori, ombretti, mascara e rossetti, tutti pensati per soddisfare le tendenze attuali e garantire una tenuta prolungata. Di seguito trovi le proposte suddivise per categoria, con consigli pratici su come sfruttarle al meglio.

Primer e fondotinta: la base perfetta a poco prezzo

Il primer è il primo passo per una trucco che resta inalterato per ore. E.l.f Power Grip è un primer siliconico che unisce acido ialuronico e squalano, creando una pellicola levigante che “aggrappa” il trucco alla pelle. La texture è leggera, adatta a tutti i tipi di carnagione e perfetta per nascondere pori e piccole imperfezioni. Il risultato è una base setosa che non secca né irrita, ideale anche per chi ha la pelle sensibile.

Come fondotinta, Astra Make-Up FilterDrop Skin Tint si distingue per la sua formula idratante e il finish blur-like. Disponibile in sei tonalità, fornisce una copertura leggera ma efficace, simulando l’effetto “filtro Instagram” senza appesantire. La texture quasi a velo si fonde con la pelle, lasciandola naturale e levigata, perfetta per chi desidera un look fresco e luminoso.

Correttori, ciprie e blush: copertura e colore senza spendere

Per nascondere occhiaie e discromie, il correttore NYX Bare With Me è una scelta vincente. La sua consistenza fluida e il finish naturale lo rendono facile da sfumare con pennello o beauty blender, mentre gli estratti di fungo di neve offrono un’azione idratante e lenitiva. Con 17 sfumature, si adatta a ogni tonalità di pelle, anche quelle miste o grasse.

La cipria compatta Catrice Soft Blur è il nostro alleato per opacizzare e levigare l’incarnato. La polvere è ultra-fine, non lasciano effetto gesso e si può stratificare senza accumuli. Disponibile in quattro nuance, è priva di ingredienti nocivi e ideale anche per le pelli più sensibili. Un maxi pennello fluffy permette una stesura uniforme e vellutata.

Il blush liquido Essence Water Dew aggiunge un tocco di colore roseo grazie alla sua consistenza ispirata ai sieri. L’applicatore spugnoso distribuisce il prodotto senza creare macchie, e la texture quasi acquosa sfuma perfettamente anche con le dita. Con cinque tonalità, è adatto a tutti gli incarnati e può anche essere usato sulle labbra per un effetto “k-beauty” delicato.

Occhi e labbra: ombretti, mascara e rossetti per un finish professionale

Per gli occhi, la palette Samplr #04 Undone offre 25 ombretti multifinish, da tonalità nude a glitter metallizzati, a un prezzo sorprendente. Le polveri sono setose e si sfumano facilmente, consentendo di creare look da giorno a sera, valorizzando qualsiasi colore di occhi. La custodia magnetica permette di ricaricare le cialde man mano che si consumano.

Le matite Nabla Cupid’s Arrow sono un vero jolly: con una punta sagomata possono fungere da matita, eyeliner o primer cremoso per gli occhi. La gamma comprende 25 colori, dal classico nero a tonalità più vivaci come azzurro cielo e verde salvia, e include finish shimmer per un effetto luminoso.

Il mascara Sephora Collection Size Up è noto per la sua capacità di passare da un look soft a un effetto drammatico in pochi colpi. Lo scovolino a clessidra avvolge ogni ciglia con una crema elasticizzata, rendendole più voluminose senza appesantirle. È vegano, cruelty-free e disponibile anche in formato travel.

Infine, i rossetti KIKO Unlimited Double Touch combinano in un unico tube un lipstick opaco e un lip-gloss trasparente. Si possono indossare separatamente o insieme, passando da un finish total-mat a un effetto vinilico brillante. Con 24 colori, la collezione soddisfa sia le amanti dei toni neutri che quelle che preferiscono labbra statement.