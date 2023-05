È salita sul palco dei David di Donatello 2023 nelle vesti di co-conduttrice ed è stata promossa a pieni voti. Matilde Gioli, raggiante e bellissima, ha affiancato Carlo Conti nella conduzione della grande cerimonia e lo ha fatto indossando abiti luminosi e sfoggiando un make-up rosso fuoco. Sofisticata e di impatto, l’attrice non ha sbagliato nulla!

Il make-up di Matilde Gioli ai David di Donatello 2023: le labbra sono le protagoniste

Nel corso della cerimonia di premiazione ha cambiato un paio di outfit ed entrambi, nella loro luce e nella loro eleganza, si sono sposati alla perfezione con il suo stile autentico, make-up compreso. Luminosa e raggiante, Matilde Gioli ha scelto per i David di Donatello 2023 un trucco sofisticato ma allo stesso tempo audace e il risultato è stato molto apprezzato.

La co-conduttrice apre la serata e sale sul palco illuminando tutta la scena: il suo make-up, realizzato per l’occasione da Simone Belli (di fatto il make-up artist delle celebrità) sposa alla perfezione l’effetto glowy tanto ricercato, soprattutto negli ultimi tempi. L’incarnato di Gioli, infatti, è uniforme e ben illuminato nei punti giusti. Gli occhi sono sfumati sopra e sotto e la sfumatura si allarga verso l’esterno, dando allo sguardo una curva elegantemente sensuale, resa ancora più lucente dal contrasto delle sue iridi azzurre. Le sopracciglia sono definite e folte, le guance tinte di un rosa pescato luminosissimo e le labbra diventano le protagoniste assolute. Un colore rosso fuoco che incendia tutto e tutti e che rende giustizia al volto dell’attrice, perfettamente uniforme nel suo complesso. Un contrasto perfetto, una nuance giusta per i suoi colori: pelle glow e labbra rossissime, che cosa c’è di meglio?

I prodotti utilizzati dal make-up artist Belli arrivano proprio dalla sua nuovissima linea cosmetica Aksimonebelli by Alika Cosmetics ed è lui, per altro, a regalare al pubblico qualche segreto di bellezza.

Come ottenere un effetto “skin glow” perfetto come quello di Matilde Gioli

Quale occasione migliore se non i David di Donatello per debuttare con dei nuovi prodotti make-up? Simone Belli ha scelto di truccare Matilde Gioli utilizzando i suoi nuovissimi prodotti, ma non solo. Il make-up artist ha anche rivelato qualche piccolo segreto di bellezza per ottenere un effetto skin glow come quello di Gioli. Non si tratta “solo” di trucco: per creare l’effetto luminoso e rimpolpato è necessaria una skincare ad hoc. Su Matilde Gioli, ad esempio, Belli ha utilizzato alcuni prodotti molto idratanti della linea Perennae Skincare, perfetti per donare la giusta idratazione e per preparare quindi la pelle all’applicazione del make-up.

Importante anche il fondotinta, luminoso e non troppo pesante per la pelle. Necessario un velo di correttore illuminante, blush sulle guance e una bella pennellata di illuminante in crema, consistenza perfetta se si vuole ottenere un effetto glow naturale e quasi bagnato.

Sugli occhi profondi di Matilde Gioli è stato poi applicato un ombretto bronze sfumato, una matita eyeliner dentro la rima interna dell’occhio e tanto, tantissimo mascara total black.

Infine, ma non per importanza, le labbra. Matilde Gioli si è lasciata cullare dalle mani di Belli, che per rendere la sua bocca così infuocata, ha scelto una matita di partenza per disegnare il contorno e riempire leggermente l’interno delle labbra. Successivamente, via di rossetto: si tratta del rossetto Opale, una combo perfetta tra luce ed effetto mat, perfetto per l’obiettivo del make-up di Matilde Gioli.

L’attrice e co-conduttrice ha illuminato il palco dei David di Donatello 2023: un make-up perfetto per una donna meravigliosa.