Mahmood contro Rhove: il vincitore di Sanremo 2022 si è scagliato contro il collega che ha disertato il palco indispettito dal fatto che il suo pubblico non cantasse né ballasse durante le sue esibizioni.

Mahmood contro Rhove: “Se la gente ai concerti non balla…”

Sono trascorsi alcuni giorni da quando il cantante Rhove ha improvvisamente interrotto il concerto e ha lasciato il palco per punire i fan che non ballavano. A questo proposito, l’artista ha dichiarato: “Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un ca**o”.

Il gesto di Rhove ha attirato l’antipatia dei fan e anche svariate critiche da parte di altri artisti come Salmo e i Pinguini Tattici Nucleari.

Nelle ultime ore, sull’accaduto è intervenuto anche il vincitore di Sanremo 2022, Mahmood.

Nel corso del suo ultimo concerto, il cantante si è ironicamente scagliato contro il collega, affermando: “Ultimamente vedo in giro di gente che si lamenta di pubblici smorti, ma quello che dico è: se la gente non se move è colpa di chi sta sul palco, no? Voi raga questa sera siete stati pazzeschi”.

Lite tra Rhove e i Pinguini Tattici Nucleari

Intanto, va avanti la lite a distanza tra Rhove e i Pinghini Tattici Nucleare. La band, infatti, dopo aver appreso degli insulti al pubblico da parte del collega, aveva osservato: “Mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? È come se un cuoco insultasse i clienti perché lasciano avanzi nel piatto o non mangiano. Quando si parla di gavetta si parla anche di questo. Le serate con davanti cinquanta persone disinteressate che ti devi conquistare da solo”.

Non si è fatta attendere la risposta al vetriolo di Rhove che ha asserito: “Di voi nemmeno parlo perché non ce n’è bisogno. Fatela una hit se è così facile. Siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il c*lo. Solo in televisione potete andare, ah tra l’altro appena è uscita la notizia di voi che mi sfottevate avete fatto uscire il merch su Instagram. hahaha! Non parlavano di voi da anni (se qualcuno ha parlato di voi). Detto ciò, chiudo qui la storia perché è diventata surreale. Ho fatto 80 live e per un djset si è scatenato un casino”.