Dal 30 settembre al 2 ottobre 2026 la Regione Campania, per conto dell’Assessorato alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, partecipa all’evento internazionale La Moda Italiana@Almaty con una delegazione di quindici realtà del settore calzaturiero, della pelletteria e dell’abbigliamento. La manifestazione si svolge presso il Dom Priemov, cuore della capitale kazaka, e viene organizzata da ANCI Servizi in collaborazione con EMI – Ente Moda Italia, sotto il patrocinio delle principali associazioni nazionali del comparto e con il supporto operativo dell’ICE Agenzia.
La scelta di Almaty non è casuale: la città è considerata uno dei principali hub commerciali dell’Asia Centrale e funge da porta d’accesso verso un’area caratterizzata da una crescita economica sostenuta e da una domanda crescente di prodotti di qualità medio-alta. Per la Campania, con la sua tradizione manifatturiera e artigianale, questo rappresenta un terreno fertile per l’internazionalizzazione delle proprie imprese.
Le aziende campane in mostra a Almaty
La delegazione comprende un mix eterogeneo di marchi, tutti accomunati dalla capacità di coniugare design, innovazione e sostenibilità. Ecco, in ordine alfabetico, i nomi delle imprese e i brand presentati:
- Aurora S.r.l. – SoulKnit
- Calzaturificio Musella S.r.l. – Musella
- Centro Ingrosso Pelletteria S.a.s. – Campese
- CPA S.r.l. – Bernese Milano
- CU-Test S.r.l. – Eddicuomo
- D’Arienzo S.r.l. – AD Milano
- Désirée Retail S.r.l. – Colella Désirée
- Errelab S.r.l. – Calpierre
- Kilesa S.r.l.s. – Kilesa
- Luciano S.r.l. – Il Sandalo of Capri
- Marald S.p.A. – Sonny Bono
- Milpel Group S.r.l. – Milpel
- Mirado S.r.l. – Vandom
- Push S.r.l. – Hanita
- Tiffi S.r.l. – Tiffi
Molte di queste realtà collaborano da anni con brand internazionali, dimostrando che il Made in Italy è riconosciuto come segno di eccellenza. La partecipazione a Almaty consente loro di incontrare buyer, distributori e potenziali partner in un mercato finora poco esplorato.
Design Campania: una vetrina di creatività oltre la moda
Parallelamente alla fiera, la Regione Campania allestisce la mostra collaterale “DESIGN CAMPANIA. Un paesaggio di imprese, idee, progetti e saperi – oltre la moda”. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Almaty e l’Ambasciata d’Italia in Kazakistan, è inaugurato dall’Ambasciatore Antonello de Riu e si tiene presso l’Oner Corner dal 30 settembre al 4 ottobre.
La mostra non si limita a esporre prodotti; racconta il sistema produttivo campano attraverso interviste a rappresentanti istituzionali e imprenditoriali, tavole rotonde sulle politiche di internazionalizzazione e spazi di networking dedicati a buyer e stakeholder kazaki. Prosegue anche dopo la chiusura della fiera, prolungando la visibilità di Campania sui mercati asiatici.
Un messaggio dell’assessore alle Attività Produttive
Fulvio Bonavitacola, assessore regionale, sottolinea: “Il Kazakistan è oggi uno dei mercati più dinamici dell’Asia Centrale, orientato verso la qualità e il Made in Italy. La nostra presenza a Almaty e l’organizzazione di Design Campania ci permettono di presentare non solo singole aziende, ma un intero ecosistema di competenze, creatività e innovazione, rafforzando la posizione della Campania sulla scena internazionale.”
Con queste iniziative la Regione conferma il proprio impegno a sostenere la competitività del tessuto produttivo locale, facilitando l’incontro tra domanda e offerta a livello globale e promuovendo una Campania capace di coniugare tradizione manifatturiera, design e innovazione.