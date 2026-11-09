La Campania porta il Made in Italy a Almaty con 15 aziende della moda e una mostra dedicata al design locale.

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2026 la Regione Campania, per conto dell’Assessorato alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, partecipa all’evento internazionale La Moda Italiana@Almaty con una delegazione di quindici realtà del settore calzaturiero, della pelletteria e dell’abbigliamento. La manifestazione si svolge presso il Dom Priemov, cuore della capitale kazaka, e viene organizzata da ANCI Servizi in collaborazione con EMI – Ente Moda Italia, sotto il patrocinio delle principali associazioni nazionali del comparto e con il supporto operativo dell’ICE Agenzia.

La scelta di Almaty non è casuale: la città è considerata uno dei principali hub commerciali dell’Asia Centrale e funge da porta d’accesso verso un’area caratterizzata da una crescita economica sostenuta e da una domanda crescente di prodotti di qualità medio-alta. Per la Campania, con la sua tradizione manifatturiera e artigianale, questo rappresenta un terreno fertile per l’internazionalizzazione delle proprie imprese.

Le aziende campane in mostra a Almaty

La delegazione comprende un mix eterogeneo di marchi, tutti accomunati dalla capacità di coniugare design, innovazione e sostenibilità. Ecco, in ordine alfabetico, i nomi delle imprese e i brand presentati:

Aurora S.r.l. – SoulKnit

Calzaturificio Musella S.r.l. – Musella

Centro Ingrosso Pelletteria S.a.s. – Campese

CPA S.r.l. – Bernese Milano

CU-Test S.r.l. – Eddicuomo

D’Arienzo S.r.l. – AD Milano

Désirée Retail S.r.l. – Colella Désirée

Errelab S.r.l. – Calpierre

Kilesa S.r.l.s. – Kilesa

Luciano S.r.l. – Il Sandalo of Capri

Marald S.p.A. – Sonny Bono

Milpel Group S.r.l. – Milpel

Mirado S.r.l. – Vandom

Push S.r.l. – Hanita

Tiffi S.r.l. – Tiffi

Molte di queste realtà collaborano da anni con brand internazionali, dimostrando che il Made in Italy è riconosciuto come segno di eccellenza. La partecipazione a Almaty consente loro di incontrare buyer, distributori e potenziali partner in un mercato finora poco esplorato.

Design Campania: una vetrina di creatività oltre la moda

Parallelamente alla fiera, la Regione Campania allestisce la mostra collaterale “DESIGN CAMPANIA. Un paesaggio di imprese, idee, progetti e saperi – oltre la moda”. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Almaty e l’Ambasciata d’Italia in Kazakistan, è inaugurato dall’Ambasciatore Antonello de Riu e si tiene presso l’Oner Corner dal 30 settembre al 4 ottobre.

La mostra non si limita a esporre prodotti; racconta il sistema produttivo campano attraverso interviste a rappresentanti istituzionali e imprenditoriali, tavole rotonde sulle politiche di internazionalizzazione e spazi di networking dedicati a buyer e stakeholder kazaki. Prosegue anche dopo la chiusura della fiera, prolungando la visibilità di Campania sui mercati asiatici.

Un messaggio dell’assessore alle Attività Produttive

Fulvio Bonavitacola, assessore regionale, sottolinea: “Il Kazakistan è oggi uno dei mercati più dinamici dell’Asia Centrale, orientato verso la qualità e il Made in Italy. La nostra presenza a Almaty e l’organizzazione di Design Campania ci permettono di presentare non solo singole aziende, ma un intero ecosistema di competenze, creatività e innovazione, rafforzando la posizione della Campania sulla scena internazionale.”

Con queste iniziative la Regione conferma il proprio impegno a sostenere la competitività del tessuto produttivo locale, facilitando l’incontro tra domanda e offerta a livello globale e promuovendo una Campania capace di coniugare tradizione manifatturiera, design e innovazione.