Premi, mostre e partnership hanno animato il mondo della moda e dell'arte a novembre 2026, con riconoscimenti internazionali e collezioni innovative.

Il mese di novembre ha brillato con una serie di eventi che hanno unito moda, arte e design. Dalle serate di gala di New York alle esposizioni di Roma, passando per le passerelle di Milano, gli attori principali hanno guidato una stagione ricca di premi, mostre e collaborazioni inedite.

Tra i titoli più discussi troviamo il riconoscimento di Anthony Vaccarello come International Designer of the Year ai CFDA Awards 2026, l’inaugurazione della mostra delle tre finaliste femminili del MAXXI Bvlgari Prize e il lancio di nuove capsule collection che hanno coinvolto marchi storici come Max Mara, Camper e The North Face.

CFDA Awards 2026: Anthony Vaccarello premiato e omaggio a Inez & Vinoodh

Il 2 novembre, l’American Museum of Natural History ha ospitato la cerimonia dei CFDA Fashion Awards, considerata la serata degli Oscar per il settore moda. Anthony Vaccarello è stato insignito del titolo International Designer of the Year, a pochi giorni dal suo annuncio di addio a Saint Laurent, casa che ha diretto per un decennio. La consegna del premio è stata affidata a Hailey Bieber, Rosé e Zoë Kravitz, tre icone di stile vestite in tonalità d’oro, colore dominante nell’ultima collezione Vaccarello per la maison.

Nel medesimo evento, il Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award è stato attribuito a Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin. I due fotografi olandesi, coppia da più di trent’anni, hanno curato alcune delle campagne più iconiche per riviste come Harper’s Bazaar Italia, confermando il loro ruolo di maestri dell’immagine nella moda contemporanea.

MAXXI Bvlgari Prize 2026: la prima mostra con sole finaliste donne

Il museo MAXXI di Roma ha lanciato la quinta edizione del Bvlgari Prize, un bando biennale che sostiene artisti operanti in Italia. Quest’anno la giuria internazionale ha selezionato tre donne – Chiara Bersani, Adji Dieye e Margherita Moscardini – segnando una svolta storica. Le opere, finanziate dal premio, sono state esposte dal 6 novembre al 7 marzo 2027, con la decisione finale prevista per il 23 febbraio.

Adji Dieye ha ricostruito al contrario la torre di un padiglione dell’Esposizione coloniale di Parigi del 1931, evidenziando il persistere di una visione coloniale sull’Africa. Margherita Moscardini, invece, ha battere in bronzo un segmento del marciapiede del museo, proponendo una nuova legge sui beni comuni che, se approvata, sostituirebbe l’originale con la sua scultura. Infine, la performer Chiara Bersani ha trasformato una condizione genetica, l’osteogenesi imperfetta, in un sarcofago musicale dotato di una lira che canta a intervalli regolari.

Collaborazioni e premi emergenti: Max Mara, Camper, The North Face e altri

Il panorama fashion ha continuato a muoversi con energia. Il 5 novembre, l’attrice Adria Arjona ha ricevuto il Face of the Future Award di Max Marra durante gli WIF Honors a Los Angeles, un riconoscimento che celebra la sua ascesa professionale e il suo impegno per l’uguaglianza di genere. Il premio è stato consegnato da Maria Giulia Prezioso Maramotti, testimone della tradizione familiare di Max Marra.

In Italia, la cantautrice Joan Thiele è diventata il volto della campagna autunno-inverno 2026 di Camper, scattata a Milano da Guen Fiore. La collezione mette in luce le “Pelotas”, stivaletti ispirati alle scarpe da boxe degli anni ’90, caratterizzati da una suola con 87 piccole sfere di gomma e disponibili anche in versione metallizzata con pelle spazzolata a mano.

Altre partnership hanno suscitato interesse: la quarta capsule tra The North Face e la stilista Cecilie Bahnsen presenta una Nuptse Short Jacket decorata con ricami floreali, disponibile dal 4 dicembre; Hoka e Marni hanno rilanciato la Clifton 11 con tomaia in mesh, dettagli riflettenti e lacci intercambiabili, in arrivo dal 12 novembre; infine, René Caovilla ha collaborato con Swarovski per una mini-collezione di scarpe scintillanti, ispirate ai colori del tramonto.

Il mese si è concluso con iniziative di sostenibilità: l’attrice Philippine Leroy-Beaulieu ha messo in vendita più di venti pezzi del suo guardaroba – firmati da Dior, Balenciaga e altri – su Vestiaire Collective, devolvendo il ricavato a Innocence en Danger, associazione impegnata nella protezione dei minori.