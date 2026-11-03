Il 16 novembre 2026 Milano si trasforma in palcoscenico per un'asta che celebra l'eccellenza delle grandi maison di moda.

Il Luxury Fashion prende vita a Milano il 16 novembre 2026, quando la storica location di Via dei Bossi, 2, apre le porte a una collezione di oggetti che hanno definito l’eleganza delle grandi Maison. L’evento parte alle 14:30 e si articola in una singola tornata di 274 lotti, ciascuno testimonianza tangibile di maestria artigianale, design visionario e materiali pregiati.

Le Maison protagoniste: Hermès, Chanel, Dior e Louis Vuitton

I curatori hanno selezionato una serie di borse, accessori, bijoux, foulard, abiti e valigie provenienti da nomi simbolo come Hermès, Chanel, Dior e Louis Vuitton. Ogni pezzo racconta una storia: pellicce esotiche, pelli pregiate, edizioni limitate e linee che hanno fatto parte dell’immaginario collettivo. Una Birkin in coccodrillo Porosus fucsia, ad esempio, rappresenta non solo un accessorio, ma una vera opera d’arte da indossare.

Risultati delle precedenti aste di Luxury Fashion

Il dipartimento Luxury Fashion ha già dimostrato la sua capacità di attirare collezionisti internazionali. Nel marzo 2019, un’asta interamente dedicata a una collezione privata di borse Hermès ha superato il milione di euro di vendite, con il 100% dei lotti aggiudicati. Il record è stato fissato da una splendida Birkin in coccodrillo Porosus color fucsia, venduta per 56.250 €. Queste cifre testimoniano l’appetito del mercato per pezzi di alta moda che trascendono il semplice valore estetico.

Come partecipare e cosa aspettarsi

Chi desidera prendere parte all’asta può scaricare il modulo offerte dal sito dell’evento o contattare direttamente la casa d’aste via e-mail (fashion@) o telefono (+39 02 3363801). L’esposizione preliminare, aperta dal 13 al 15 novembre, è disponibile in due fasce orarie: 10:00-13:00 e 14:00-18:00, permettendo ai potenziali acquirenti di studiare i condition report e valutare ogni lotto con attenzione. Le valutazioni sono offerte in forma gratuita e confidenziale, garantendo trasparenza e professionalità.

Un’occasione per collezionisti e amanti del fashion

Oltre alle borse, l’asta include bijoux, foulard in seta, abiti d’epoca e valigie di design. Questi oggetti rappresentano un ponte tra storia della moda e tendenza contemporanea, rendendo l’evento imperdibile per chi desidera arricchire la propria collezione con pezzi unici. La presenza di marchi come Hermès, Chanel e Dior sottolinea l’importanza della manifattura artigianale e del valore intrinseco di ogni articolo, confermando Milano come capitale della moda di lusso.