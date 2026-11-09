Un corso estivo unico che unisce heritage e innovazione, con lezioni a Parigi e Firenze per esplorare il futuro del fashion business.

Polimoda, in partnership con Sup de Luxe, lancia l’edizione 2026 del suo programma estivo dedicato al fashion business. Il corso, della durata di un mese, si svolgerà dal 29 giugno al 24 luglio e prevede una immersione totale nelle capitali della moda, Parigi e Firenze. L’obiettivo è analizzare come la tradizione artigianale e le tecnologie più avanzate coesistano nel panorama del lusso, fornendo agli studenti una visione completa delle dinamiche attuali del settore.

Itinerario culturale: Parigi e Firenze

Le giornate saranno suddivise tra le due città, con un’attenzione particolare alle istituzioni che rappresentano il cuore storico della moda. A Parigi, i partecipanti visiteranno i quartier generali di maison iconiche, mentre a Firenze avranno l’opportunità di osservare laboratori di pelletteria e tessitura che hanno definito il concetto di heritage per secoli. Ogni visita sarà accompagnata da discussioni guidate che collegano le tecniche tradizionali alle tendenze emergenti, creando un ponte tra passato e futuro.

Visite alle maison storiche

Durante il soggiorno parigino, il gruppo entrerà in contatto diretto con atelier di alta moda, dove maestri artigiani illustreranno i processi di creazione su misura. A Firenze, invece, le visite includeranno botteghe di tirocinio dove si studiano le tecniche di artigianato in pelle e seta. Queste esperienze pratiche saranno integrate da workshop su innovazione digitale, come la stampa 3D di accessori, dimostrando come il design tradizionale possa evolvere grazie alla tecnologia.

Struttura didattica e progetti pratici

Il curriculum prevede lezioni frontali tenute da docenti di Polimoda e professionisti di Sup de Luxe, combinando teoria del business della moda con laboratori pratici. Gli studenti lavoreranno in team su casi studio reali, dall’analisi di mercato alla creazione di collezioni capsule, utilizzando software di trend forecasting e strumenti di prototipazione rapida. L’approccio hands-on è pensato per sviluppare competenze trasversali, dalla gestione del brand alla sostenibilità nella produzione.

Network internazionale e opportunità di carriera

Oltre al percorso accademico, il programma offre sessioni di networking con dirigenti di case di moda, recruiter e alumni di Polimoda. Gli incontri mirano a creare contatti duraturi e a facilitare stage o collaborazioni future. Gli studenti potranno inoltre partecipare a presentazioni di progetti davanti a una giuria di esperti, ottenendo feedback preziosi e ampliando la propria visibilità nel settore del lusso.

Iscrizione, costi e supporto

Il costo complessivo del programma è di $9.600 e include tasse universitarie, alloggio, trasporti intra-città e l’accesso a tutte le attività didattiche. Le lezioni saranno tenute in inglese, garantendo la partecipazione di studenti internazionali. Per le iscrizioni, è disponibile un team di orientamento attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 CET, raggiungibile via live chat, modulo di richiesta informazioni o telefonicamente al +39 055 2750628. È inoltre possibile registrarsi per il prossimo Open Day, dove saranno forniti ulteriori dettagli su curriculum, visti e opportunità di borse di studio.