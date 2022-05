Lumix, pseudonimo di Luca Michlmayr, è un disc jockey austriaco. Nato a Rohrbach-Berg nel 2002, rappresenterà l’Austria all‘Eurovision Song Contest 2022 con il brano Halo in collaborazione con Pia Maria. Scopriamo chi è Lumix, una delle stelle più brillanti del panorama dell’elettronica degli ultimi anni.

Chi è Lumix

Biografia

Lumix inizia a pubblicare canzoni originali e remix a soli 11 anni sul proprio account Soundcloud e YouTube. Viene notato dall’etichetta indipendente svedese Bounce United e inizia a pubblicare i primi singoli nel 2018.

Diventa famoso internazionalmente grazie ad un remix di Monster di Meg&Dia che diventa virale nel 2019. Ottiene il disco di platino in diversi paesi europei. Il remix è in realtà del 2017, pubblicato su Soundcloud. Remixa nuovamente il brano insieme a Gabry Ponte, ottenendo altri dischi di platino e rimanendo per 80 settimane nella classifica dei singoli tedesca con un picco alla 20esima posizione.

Dopo aver creato uno dei singoli più longevi nella storia della hit parade, nel 2020 remixa altre canzoni con Gabry Ponte e Mokaby, ad esempio The Passenger di Iggy Pop.

Lo intitola The Passenger (LaLaLa). Nell’estate 2021 collabora con Orange Inc e Sèb Mont per Champion, inno ufficiale del campionato europeo del videogioco League of Legends. Nello stesso anno lavora sempre con Gabry Ponte e Prezioso alla hit Thunder, che lo porta al primo ingresso nella classifica italiana con Top50 e disco di platino, consegnato dalla Federazioni Industria Musicale Italiana.

Ottiene anche una nomination agli Amadeus Austrian Music Awards, il principale riconoscimento austriaco per la musica, per la categoria elettronica/dance. Nel febbraio 2022 viene annunciata la sua selezione come rappresentante austriaco all’Eurovision Song Contest 2022. Il brano Halo, con la voce di Pia Maria,anch’essa austriaca, viene pubblicato l’11 marzo.

I testi e le musiche di Halo sono state composte dallo stesso Lumix insieme ad Anders Nilsen, Gabry Ponte, Rasmus Flyckt e Sophie Alexandra Tweed-Simmons.

Vita privata

Nonostante sia molto giovane e abbia iniziato pubblicando la sua musica online, non sembra amare mostrare molto la propria vita privata. Pubblica soprattutto foto delle copertine dei suoi album o delle sue serate. In un’intervista ha dimostrato di avere un orecchio assoluto.