Louane: una carriera in ascesa

Louane, pseudonimo di Anne Edwige Maria Peichert, è una delle artiste più promettenti della scena musicale francese. Nata nel 1996, ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica fin da piccola, influenzata dalla sua tata Monique. La sua carriera ha preso il volo nel 2013, quando ha partecipato alla seconda edizione di The Voice: La Plus Belle Voix, dove ha raggiunto la semifinale. Questo trampolino di lancio le ha permesso di farsi notare e di intraprendere una carriera sia musicale che cinematografica.

Il debutto e il successo

Nel 2014, Louane ha debuttato come attrice nel film La famiglia Bélier, diretto da Éric Lartigau, che l’aveva notata proprio a The Voice. La sua interpretazione le è valsa il Premio Lumière come miglior promessa femminile. Tuttavia, è la musica che ha catturato il suo cuore. Dopo aver firmato con Mercury Records, ha pubblicato il suo primo album, Chambre 12, che è diventato l’album più venduto dell’anno in Francia, portandole anche il Premio per l’album rivelazione dell’anno nel 2016.

Il brano Maman e l’Eurovision 2025

, che si svolgerà a Basilea dal 13 al 17 maggio. Il suo brano, Maman, è una power-ballad che combina elementi della variété française con tendenze adult-contemporary, dedicata alla madre e ricca di significato emotivo. La canzone è stata presentata in anteprima durante la finale del torneo di rugby Sei Nazioni, di fronte a un pubblico di 80.000 spettatori. Con il suo stile unico e la sua voce potente, Louane punta a conquistare il cuore del pubblico europeo, cercando di superare la quarta posizione ottenuta da Slimane lo scorso anno.

Un futuro luminoso

Con cinque album all’attivo e oltre tre milioni di dischi venduti, Louane ha dimostrato di essere un’artista versatile e talentuosa. La sua carriera continua a crescere, e l’Eurovision rappresenta un’importante opportunità per mostrare il suo talento a un pubblico internazionale. La Francia, come parte dei Big 5, si esibirà direttamente nella finale, e tutti gli occhi saranno puntati su Louane mentre si prepara a portare la sua musica sul palcoscenico europeo.