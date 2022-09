Lorenzo Biagiarelli: chi è, carriera, vita privata

Quello di Lorenzo Biagiarelli non è un nome affatto nuovo nell’universo dei social e in quello dello spettacolo. Se ne torna a parlare in vista della sua partecipazione all’edizione 2022 di Ballando con le Stelle in qualità di concorrente in gara.

Ma certo questa è solo la punta dell’iceberg per quanto riguarda il giovane. Conosciamo meglio.

Quello di Lorenzo Biagiarelli non è un nome affatto nuovo nell’universo dei social e in quello dello spettacolo. Se ne torna a parlare in vista della sua partecipazione all’edizione 2022 di Ballando con le Stelle in qualità di concorrente in gara. Ma certo questa è solo la punta dell’iceberg per quanto riguarda il giovane.

Conosciamo meglio.

Lorenzo Biagiarelli: chi è, carriera

Lorenzo Biagiarelli ha 32 anni ed è nato a Cremona. Dopo il diploma ha deciso di proseguire gli studi iscrivendosi alla Facoltà di Storia, dove si è laureato con una tesi sul Protestantesimo. Una scelta particolare se vista nell’ottica di quelli che saranno poi i suoi sviluppi futuri: coltivando infatti la sua passione per la musica si fa conoscere nel settore come cantante sotto lo pseudonimo di B-Law.

Ma il suo grande amore è certamente quello per la cucina e il cibo, che difatti è divenuto il vero perno della sua carriera: Lorenzo Biagiarelli è conosciutissimo sui social come food blogger. Conta ben 168mila follower che amano i suoi contenuti culinari, realizzati in giro per il mondo. Infatti il giovane influencer ha coniugato la passione per il cibo con quella per i viaggi, conquistando il pubblico soprattutto con ricette di stampo etnico.

La vera e propria fama, però, è giunta grazie agli esordi televisivi risalenti al 2019, quando viene scelto come giudice del programma di Real Time Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast. Dal 2020, poi, entra a far parte del cast del programma É sempre mezzogiorno! condotto da Antonella Clerici per Rai 1. Lorenzo vi prende parte con un ruolo fisso, quello de Il signore degli aneddoti.

Lorenzo Biagiarelli: vita privata e amorosa

Lorenzo Biagiarelli, come tutti già sanno, è felicemente impegnato con un nome piuttosto noto al pubblico: la sua compagnia è, infatti, Selvaggia Lucarelli. La cosa rende ancora più divertente la partecipazione di Lorenzo a Ballando con le Stelle, considerato che lui sarà un concorrente e Selvaggia uno dei giudici!

I due, insieme da tempo, si mostrano sui social come una coppia davvero molto affiatata, unita anche negli interessi comuni. Entrambi amano gli animali e i viaggi e hanno intrattenuto tutti i loro followers con le avventure del viaggio in Corea.

Ad aver fatto chiacchierare un po’ è stata la differenza d’età tra i due: Lorenzo Biagiarelli, come detto, ha 32 anni, mentre Selvaggia Lucarelli ne ha 48. Dunque intercorrono tra loro 16 anni di differenza, ma questo gap anagrafico non sembra essere affatto un problema. Sugli esordi della loro relazione è nel tempo trapelato qualche dettaglio, tra cui il presunto approccio di Lorenzo per conquistare Selvaggia. Le avrebbe inviato infatti una nota vocale intonando per lei la canzone “Pensiero” dei Pooh. Una mossa che si è rivelata vincente per fare breccia nel cuore della giornalista.

La consocenza sarebbe avvenuta in un modo molto moderna, cioè tramite Facebook. I due convivono attualmente a Milano e sono pronti a incontrarsi e scontrarsi sul palco del programma di Milly Carclucci.