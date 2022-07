I fan attendono con ansia il ritorno di Carol Danvers al cinema, con il sequel di “Captain Marvel”, ma Brie Larson, oltre ad aver vinto un Oscar, è diventata anche una vera e propria icona di stile.

Il successo di Brie Larson

Brie Larson è conosciuta soprattutto per essere una delle supereroine dell’universo Marvel, ma si è aggiudicata anche un Oscar interpretando una madre che farebbe qualsiasi cosa per suo figlio, anche rischiare la vita. Stiamo parlando del film Room, tratto dal romanzo “Stanza, letto, armadio, specchio” di Emma Donoghue, che racconta la storia di una donna prigioniera e violentata che cerca la forza di scappare per amore di suo figlio. Una storia struggente, interpretata da Brie Larson, che si è aggiudicata l’Oscar e un Golden Globe.

In seguito è entrate nel mondo Marvel, interpretando Captain Marvel. Ha dato il suo contributo anche in Avengers: Endgame, è apparsa in un cameo in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e sta per tornare sul grande schermo con l’attesissimo sequel di Captain Marvel. Intanto, ha lavorato in altri film, come Il diritto di opporsi, Between Two Ferns ed è entrata nel cast di Fast and Furious 10. Il suo successo è sicuramente dovuto al suo grande talento, oltre che alla sua bellezza, ma anche al suo stile, sempre più apprezzato.

I look più belli di Brie Larson

Brie Larson, negli ultimi anni, ha cercato anche di avere uno spazio fuori dal mondo dello spettacolo, anche per via del Covid-19. Ora che il lavoro è tornato in quasi totale libertà, sicuramente la vedremo presto anche sul red carpet. In uno degli ultimi ha indossato una creazione di Rodarte, un brand molto amato tra le star. Sul red carpet dei NAACP Image Awards 2020 ha portato un abito con gonna in tulle tricolore e un corpetto monospalla bianco in seta, con guanti tempestati di perline. Per quanto riguarda gli Oscar 2020, uno degli appuntamenti più attesi e amati in assoluto, ha scelto di indossare un abito champagne di Celine. Un long dress rivestito di micro paillettes, con sandali intrecciati. Alla premiere di Il diritto di opporsi, l’attrice ha indossato un long dress floreale, con una gonna a balze e trama rosa ciliegia, di Alexander McQueen, che fa parte della collezione Resort 2020, abbinato ad un paio di stivali neri. Quando è stata ospite del Gala organizzato nel 2019 per i Time 100, Brie Larson ha deciso di indossare un long dress verde prato in raso, privo di spalline e con uno scollo a forma di cuore. Una creazione che è stata firmata da Prada. Alla premiere di Avengers: Endgame, che si è tenuta a Los Angeles, l’attrice che interpreta Captain Marvel ha puntato tutto sulla semplicità, scegliendo di indossare un long dress lilla in raso, firmato da Celine. Sempre nel 2019, ai Vanity Fair Oscar Party, l’attrice è riuscita a conquistare tutti gli appassionati del mondo della moda, con un abito rosso di Celine monospalla, completamente rivestito di glitter. Un tocco decisamente molto glamour.