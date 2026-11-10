Jennifer Aniston rompe il mito dello spray rigido con il nuovo prodotto LolaVie a tenuta leggera.

Jennifer Aniston, icona di stile dagli anni ’90, ha deciso di affrontare il suo unico punto debole: lo hairspray. Dopo aver confessato a varie interviste di non amare i prodotti che rendono i capelli rigidi come un casco, la star ha collaborato con il suo brand LolaVie per creare una soluzione che coniughi tenuta e movimento. Il risultato è lo Weightless Medium Hold Hairspray, un fissatore a medio tenore, disponibile a 29$ e pensato per chi desidera stile senza sacrificare la morbidezza.

Il nuovo spray è stato introdotto sul mercato attraverso una campagna teaser su Instagram, dove LolaVie ha chiesto ai follower di indovinare il prossimo lancio. L’entusiasmo è stato immediato: i commenti hanno mostrato una curiosità crescente, segno che il pubblico è stanco delle formule tradizionali troppo rigide e vuole un’alternativa più leggera. Il prodotto è ora acquistabile su, e nei negozi Ulta beauty.

Lancio ufficiale: dati, prezzo e disponibilità

Il Weightless Medium Hold Hairspray è stato presentato come un prodotto medium-hold capace di offrire una tenuta flessibile e brushable, ovvero una presa che può essere spazzolata senza perdere forma. La confezione, dal design minimalista, propone un prezzo di 29$, in linea con la strategia di LolaVie di proporre prodotti di alta qualità a costi accessibili. La formula è stata testata per resistere all’umidità, mantenendo una lucentezza sana e naturale, caratteristica particolarmente apprezzata durante la stagione delle feste.

Come si utilizza: istruzioni passo passo

Per ottenere i migliori risultati, LolaVie consiglia di agitare bene la bomboletta, poi sbloccare il tappo e mantenere la distanza di 8-10 pollici (circa 20-25 cm) dai capelli asciutti e già modellati. Si consiglia di spruzzare in brevi raffiche e, se necessario, di aggiungere ulteriori strati per aumentare la tenuta. Il prodotto è costruibile: un’applicazione leggera garantisce movimento, mentre strati multipli forniscono un controllo più deciso senza appesantire il capello.

Ingredienti chiave: perché è diverso dagli altri spray

La novità di questo hairspray risiede nella sua composizione. Adaptive styling polymers e sodium polyitaconate creano una rete flessibile che aderisce ai capelli ma li lascia liberi di muoversi. Gli oat peptides rinforzano le fibre capillari, favorendo la resistenza alla rottura nel tempo. Inoltre, una combinazione di estratti tropicali di banana, cacao e ananas fornisce antiossidanti e minerali, migliorando la lucentezza e la flessibilità del fusto. Il panthenolo (pro-vitamina B5) sigilla l’idratazione, garantendo morbidezza anche dopo la finitura.

Benefici aggiuntivi: protezione dal calore e anti-crespo

Oltre alla tenuta, la formula offre protezione termica fino a 450°F, rendendola ideale per chi utilizza piastra o phon. Un ulteriore vantaggio è la capacità di contrastare il crespo per 72 ore, mantenendo il look ordinato anche in presenza di umidità. Questo rende lo spray una scelta pratica per chi desidera un prodotto multifunzione, adatto sia a giornate lavorative che a eventi serali.

Il legame tra Aniston e la filosofia di LolaVie

Sin dal 2021, anno di fondazione di LolaVie, Jennifer Aniston ha voluto costruire un marchio basato su formule performanti prive di sostanze chimiche aggressive e prive di hype ingannevole. Il principio guida – “tenere i capelli belli senza sacrificare la loro sensazione” – si rispecchia perfettamente nello Weightless Medium Hold Hairspray. Aniston stessa ha dichiarato di non amare nulla che renda i capelli “stiff o crunchy”, e il nuovo fissatore incarna appunto la ricerca di una tenuta leggera, una rinascita del concetto di styling “non-rigido”.