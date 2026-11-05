Margot Robbie rivoluziona il bob con un taglio più corto, luminoso e dai riflessi estivi, in un look che sta spopolando.

Negli ultimi mesi il mondo della moda ha assistito a una trasformazione sorprendente: il bob di Margot Robbie è passato da una lunghezza clavicolare a un taglio più corto, quasi a toccare la linea della clavicola. L’attesa è culminata durante le sfilate Chanel della stagione primavera-estate 2026, quando l’attrice ha mostrato al pubblico una nuova acconciatura che combina eleganza minimale e brillantezza estiva.

Il cambiamento non è stato solo di lunghezza. La colourist ha introdotto una gamma di tonalità bionde, tra cui baby blonde, butter blonde e un delicato oro pallido, mantenendo un leggero fondo più scuro per creare l’effetto “vissuto”. Un contrasto insolito per novembre, ma che conferisce al look una freschezza inaspettata, quasi come se fosse stato pensato per l’estate.

Il bob di Margot Robbie sfilato a Chanel a Sydney

Durante la presentazione di Chanel a Sydney, Australia, la star ha indossato il nuovo bob con una texture liscia e una leggera frangia che si apre delicatamente verso l’esterno. Il taglio, privo di strati, cade pochi centimetri sopra la clavicola, evidenziando una linea netta e decisa che richiama il cosiddetto “power bob”. Il look è stato completato da un elegante abito bianco chiffon, creando un contrasto cromatico che ha amplificato la luminosità dei riflessi.

Colorazione estiva in pieno autunno

Contrariamente alla consueta tendenza autunnale verso tonalità più scure e calde, Robbie ha optato per una palette vivace. Il mix di biondo chiaro e tocchi dorati è stato posizionato in modo da apparire più intenso alle radici, mentre le punte risultano quasi bianche. Questo effetto “lived-in” dona al taglio un aspetto naturale, quasi nonspoiled, ideale per chi desidera un look sofisticato ma senza impegno.

Come ricreare il look: consigli per il taglio e la tinta

Il parrucchiere francese Franck Izquierdo ha definito il power bob come una linea molto netta e forte, adatta a chi vuole trasmettere sicurezza. Per ottenere un risultato simile, è consigliabile chiedere al proprio stilista di tagliare i capelli a pochi centimetri sopra la clavicola, evitando strati e mantenendo la base dritta. Per la colorazione, si suggerisce di partire da una base più scura alle radici e schiarire progressivamente verso le punte, inserendo tonalità di baby blonde e butter blonde per un effetto luminoso.

Infine, la finitura è fondamentale: liscio con una leggera onda verso l’esterno aggiunge movimento senza appesantire il taglio. Utilizzare un siero anti-crespo e una spazzola a setole morbide aiuterà a mantenere la brillantezza dei riflessi, rendendo il bob di Margot Robbie una scelta versatile per le stagioni future.