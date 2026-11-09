Il beauty italiano si rigenera tra cultura invisibile, benessere olistico e una fusione strategica che promette nuove opportunità.

Il mondo del beauty in Italia sta attraversando una fase di profonda metamorfosi. Oltre ai tradizionali trend di stile, emergono forze meno visibili che, pur dietro le quinte, influenzano decisioni di branding, innovazione di prodotto e relazioni professionali.

In questo contesto, l’intervista a Sergio Carlucci, direttore creativo di The Invisible Beauty, mette in luce quei protagonisti “invisibili” che hanno modellato la sua carriera e, per estensione, l’intero settore. Allo stesso tempo, l’acquisizione di Aestetica da parte di BolognaFiere Cosmoprof segna un punto di svolta per l’intera filiera estetica italiana.

Le lezioni invisibili di Sergio Carlucci: cultura, identità e rete di Cosmoprof

Carlucci ricorda come i fratelli Anthony e Toni Mascolo gli abbiano trasmesso più di una tecnica di hairstyling: una visione culturale capace di legare identità personale a tempo e luogo. Il loro insegnamento ha mostrato che il lavoro di parrucchiere è cultura, ricerca e linguaggio, non solo apprezzamento tecnico. Accanto a loro, i genitori di Carlucci hanno instillato valori di autonomia e autostima, fondamentali per navigare le incertezze di una carriera creativa.

Il passaggio dalla tradizione britannica al mercato italiano

L’autentica sfida, secondo Carlucci, è stata tradurre la mentalità britannica in un contesto italiano senza perdere l’identità di brand. Per quasi trent’anni il gruppo è stato l’unico a mantenere una presenza costante in Italia, dimostrando che un’identità solida non è sinonimo di rigidità, ma di capacità di adattarsi a culture diverse mantenendo riconoscibilità.

Cosmoprof ha giocato un ruolo chiave in questo percorso: la manifestazione, più di una semplice fiera commerciale, è diventata un luogo di incontro dove professionisti di background differenti possono creare relazioni che si prolunghino ben oltre i giorni dell’evento, generando idee, progetti e collaborazioni durature.

Wellness integrato al makeup: il nuovo paradigma del beauty

Nel panorama attuale, i confini tra beauty e wellness si sono quasi cancellati. Consumatori e professionisti parlano sempre più di comfort, equilibrio e serenità piuttosto che di perfezione estetica. Questo cambiamento ha favorito l’emergere di prodotti che uniscono trattamento e decorazione in un unico gesto.

Esempi di prodotti che fondono estetica e benessere

Il brand Kosas, con la sua Cloud Set Loose Skin-Tone, garantisce un effetto opaco preservando la luminosità naturale, mentre il Plump + Juicy Spray combina collagene, idratazione e filler in un siero spray. Parallelamente, ESI ha lanciato la linea Serenesi, pensata per la mente: capsule e gocce a base di ashwagandha, L-teanina e melissa promettono calma, concentrazione e riposo. Anche il prodotto DRAIN & GOOD di ABSOLOGY, uno stick liquido da diluire in acqua, affronta gonfiore e ritenzione idrica, dimostrando come il concetto di “beauty from within” si traduca in soluzioni ingeribili.

Queste novità indicano una tendenza verso il self-care quotidiano piuttosto che interventi occasionali, con un mercato che cerca lievi miglioramenti continui anziché trasformazioni radicali.

BolognaFiere Cosmoprof compra Aestetica: cosa significa per il panorama estetico

All’orizzonte 2027, BolognaFiere Cosmoprof assumerà la maggioranza della società organizzatrice di Aestetica Beauty & Wellness Exhibition, l’evento annuale di Napoli, e del format Aestetica Milano Beauty Matching. L’operazione, annunciata dal Direttore Generale Enrico Zannini, è vista come una mossa strategica per rafforzare la presenza della fiera nel Sud Italia, territorio ritenuto ricco di potenzialità per il settore professionale della bellezza.

Obiettivi di sviluppo nel Sud Italia

L’acquisizione garantisce a Cosmoprof una piattaforma più ampia per promuovere l’incontro tra artigianato e innovazione, favorendo il dialogo tra realtà locali e internazionali. Questo nuovo assetto dovrebbe generare sinergie tra le competenze di eventi fieristici e le esigenze specifiche degli operatori estetici, creando un ecosistema in cui la cultura del beauty diventa protagonista.

La combinazione di una visione culturale radicata, l’integrazione di wellness nei prodotti di bellezza e la consolidata presenza fieristica di Cosmoprof rappresentano un ciclo virtuoso che promette di ridefinire il futuro del beauty italiano, rendendo più visibili le forze finora “invisibili”.