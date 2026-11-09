Scopri 50 proposte di acconciature laterali per rendere unico il tuo look da sposa.

Il giorno delle nozze richiede un look che sappia unire eleganza e personalità. Tra le mille proposte disponibili, le acconciature laterali continuano a conquistare le future spose grazie alla loro capacità di valorizzare sia il viso che il vestito. Che tu preferisca un tocco romantico, boho o ultra-moderno, esiste una variante laterale pronta a rispondere al tuo stile.

Perché le acconciature laterali sono la scelta ideale per la cerimonia

Una pettinatura laterale mette in evidenza la lunghezza della chioma, creando movimento e fluidità. Inoltre, lascia scoperta la parte posteriore del collo, ideale per abiti con spalline sottili o scollature profonde. Orecchini dichiarati e velo lungo trovano spazio senza sovrapporsi, mentre i fermagli gioiello aggiungono un dettaglio di classe. Il profilo laterale consente di bilanciare grazia e originalità in un unico gesto.

Valorizzare la scollatura e gli accessori

Quando il vestito presenta una scollatura a cuore o senza spalline, la chioma posata su una sola spalla dirige l’attenzione verso il décolleté, mantenendo l’equilibrio visivo. Allo stesso tempo, l’uso di fiori freschi o fermagli riccati di cristalli può arricchire la composizione, creando un legame armonico tra acconciatura e abito.

Le varianti più amate: raccolte, sciolte e semi-raccolte

Tra le proposte più richieste troviamo tre macro-categorie. Le acconciature raccolte offrono un aspetto raffinato e ordinato; le versioni sciolte regalano leggerezza e naturalezza; i semi-raccolti combinano il meglio di entrambi i mondi, garantendo stabilità senza sacrificare la morbidezza.

Chignon laterale: eleganza senza tempo

Il chignon laterale può essere declinato in quattro forme: basso e morbido, alto e strutturato, spettinato “messy” e arricchito da fiori. Il modello più classico prevede ciocche libere che incorniciano il viso, ideale per pelli chiare o carnagioni scure. Per un tocco di glamour, si aggiungono piccole rose o perline tra le trecce che avvolgono il raccolto.

Treccia laterale: romanticismo boho

Le trecce laterali spaziano dalla semplice treccia a spina di pesce a quella francese più elaborata. Una treccia morbida e leggermente destrutturata si sposa bene con abiti in pizzo e con corone di fiori, mentre la spina di pesce conferisce struttura a chiome molto lunghe. Il risultato è un look che richiama la libertà dei campi fioriti.

Coda laterale e semiraccolto: semplicità versatile

La coda laterale, posizionata all’altezza della nuca, può essere liscia, ondulata o arricchita da un piccolo intreccio. Se desideri un look più morbido, lascia cadere qualche ciocca intorno al viso e completa con un fermaglio gioiello. Il semiraccolto con una treccia sottile aggiunge volume senza appesantire la silhouette, perfetto per abiti con strati leggeri.

Abbinare l’acconciatura al vestito e al velo

Il collegamento tra pettinatura e abito è cruciale. Per un velo lungo, la scelta migliore è una treccia laterale con ciuffi intrecciati, perché il velo scivola delicatamente sopra il raccolto. Se opti per una mantiglia, una coda laterale morbida o capelli sciolti con fermaglio laterale garantiscono spazio al bordo decorato. Nei casi di abiti senza spalline, i capelli sciolti o una treccia laterale leggera mettono in evidenza le spalle nude, creando un equilibrio tra disinvoltura e eleganza.

Le acconciature laterali da sposa offrono una vasta gamma di possibilità per ogni tipo di figura, colore di capelli e stile di abito. Sperimentare con chignon, trecce, code o semiraccolti permette di personalizzare il proprio bridal look, trasformando il grande giorno in un ricordo indimenticabile.