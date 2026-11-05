Scopri come le donne di 70 anni riscrivono le regole dei capelli, mixando tagli audaci e accessori trendy.

Negli ultimi anni le donne che hanno superato il settantesimo compleanno stanno riscrivendo le regole del look capelli. Lontane da stereotipi che le relegavano a tagli “convenzionali”, sceglierle liberamente fa parte di una più ampia ricerca di autenticità e di espressione personale. Le passerelle internazionali hanno iniziato a presentare proposte che non distinguono più l’età, ma celebrano la voglia di sperimentare, di osare forme, volumi e colori che raccontano una vita vissuta a pieno.

Capelli lunghi: volume, movimento e accessori vintage

Uno dei momenti più commentati è stato il backstage della collezione di Bora Aksu, dove modelle over 60 hanno sfoggiato chiome lunghe, completamente grigie, ma dal volume sorprendente. Il tocco inaspettato è stato una bandana all’uncinetto, elemento di tendenza tra le ragazze della Gen Z, che ha conferito un aspetto boho-chic e ha dimostrato come gli accessori possano creare ponte tra generazioni. La texture dei capelli, leggermente ondulata, ha consentito di mantenere movimento anche senza l’uso eccessivo di prodotti, valorizzando la naturale lucidità della fibra capillare.

Frangia strategica per nascondere le rughe

Le modelle hanno inoltre adottato frange più lunghe, poste strategicamente sopra la fronte. Questo trucco visivo permette di mascherare le linee sottili e le rughe, dirigendo l’attenzione verso gli occhi. La frangia, realizzata con ciocche texturizzate, aggiunge movimento e consente di modellare il volto senza ricorrere a trattamenti invasivi.

Tagli corti e micro: precisione grafica per volti maturo

Parallelamente, le sfilate hanno proposto caschetti ultra-corti, definiti anche “micro”, capaci di incorniciare il volto a metà. Il risultato è un taglio grafico che mantiene una leggera ondulazione naturale, evitando l’aspetto troppo rigido. Laura Morante, a 70 anni, ha sfoggiato un raccolto spettinato al Festival di Venezia: la pettinatura, volutamente disordinata, ha accentuato la personalità, mentre la lunghezza ridotta ha alleggerito la silhouette.

Star over 70 che ispirano

Personaggi famosi come Meryl Streep e Isabelle Huppert hanno dimostrato che i tagli medi, con una leggera scalatura laterale, restano eleganti e versatili. Huppert, a 73 anni, ha indossato una frangia laterale durante la Paris fashion Week, dimostrando come un semplice dettaglio possa rendere il look “always young”.

Texture e colore: dal glossy al matte per maturità

Un altro trend consolidato è l’abbandono del classico “glass hair”. Le donne over 70 stanno preferendo capelli opachi, con una finitura mattina che conferisce “materia” alla chioma. Questo approccio riduce la necessità di lucentezza artificiale e mette in risalto la consistenza naturale dei capelli, soprattutto quando si è in presenza di capelli grigi o argentati. Il risultato è una chioma più robusta, capace di sopportare acconciature spettinate e di gestire la quotidianità senza troppa manutenzione.

Le tendenze capelli per le donne di settanta anni puntano su libertà, originalità e comfort. Che sia un lungo ciuffo mosso, una frangia strategica, un caschetto micro o un colore matte, il messaggio è unico: l’età non pone limiti al proprio stile.