Letizia di Spagna è regina anche di stile. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti i look più belli.

Letizia di Spagna, regina di stile

Letizia Ortiz e Kate Middleton sono senza dubbio le reali che dettano la moda più di tutti, entrambe regine di stile, io loro outfit sono ammirati e copiati da tantissime donne. La moglie di Filippo IV stupisce sempre con la sua eleganza e tanti dei suoi look che abbiamo visto nel corso degli anni sono diventati iconici. Ma andiamo adesso a vedere insieme i look più belli di Letizia di Spagna.

Letizia di Spagna: i look della regina che detta la moda

Come abbiamo appena detto, Letizia di Spagna, oltre a essere la regina consorte della Spagna, è anche regina di stile. Andiamo a vedere adesso insieme tutti i look più belli di Letizia Ortiz:

Vestito di pizzo bianco : abbiamo visto Letizia di Spagna indossare uno splendido abito midi in pizzo di colore bianco in occasione di un viaggio a Cartagena, nella Murcia, per la consegna della bandiera nazionale. Il vestito, firmato Sfera, è caratterizzato da dettagli in pizzo floreali realizzati in guipure. Ai piedi un paio di décolleté con tacco a spillo e una pochette in mano.

Tailleur con gonna a corolla : la moglie di Filippo IV di Spagna l'abbiamo vista super elegante per la consegna della medaglia d'onore all'Accademia di Belle Arti di San Fernando all'Associazione Hispanianostra. Il tailleur, firmato Filippo Valera, è composta da giacca sartoriale con revers e cintura e una gonna midi con ricamo floreale.

Pantaloni Capri: Letizia di Spagna sa essere super elegante anche con un paio di pantaloni. A teatro l'abbiamo vista con indossa un paio di pantaloni Capri di colore bianco, dritti e tagliati alla caviglia. Un paio di ballerine e in top lungo nero a completare il look.

Abito chemiser rosa: per la consegna al marito del National Culture Awards, Letizia Ortiz ha indossato un abito chemiser di colore rosa firmato maje e realizzato in organza.

Slip dress: infine, in occasione della chiusura della dodicesima edizione dell'Atlantida Mallorca Film Fest, Letizia di Spagna ha sfoggiato uno slip dress nero in satin firmato &Other Stories. Ai piedi un paio di sandali gioiello.

Letizia di Spagna: l’abito metallico a Palma di Maiorca

Anche quest’anno Letizia di Spagna non poteva certo mancare al festival cinematografico dell’Atlantida Mallora Film Fest a Maiorca. Presenti anche diverse star di Hollywood, tra cui l’attore Michael Douglas che ha ricevuto proprio dalla regina un premio onorario, anche per il fatto che da tanti anni vive proprio sull’isola delle Baleari. Per l’occasione Letizia Ortiz ha sfoggiato un abito che non è di certo passato inosservato, ovvero un abito metallico effetto bagnato. Un abito davvero super cool perfetto per questa stagione estiva. Un paio di orecchini e una pochette a completare il look. Insomma, ancora una volta Letizia di Spagna si è confermata regina di stile. Siamo infatti certi che questo abito metallico effetto bagnato diventerà subito di tendenza e sarà tra i capi più desiderati da celeb, influencer e gente comune!